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Antony vuelve a entrenar y mira al Málaga

Antony vuelve a entrenar con el Betis tras la suspensión del partido ante el Navalcarnero
Antony, tras Pellegrini, en el entrenamiento del Betis de este jueves. Kiko Hurtado
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Una vez pasada la intensa jornada de miércoles en la que el Real Betis Balompié llegó a viajar a Madrid para acabar por no jugar su partido ante el CDA Navalcarnero, el primer equipo verdiblanco ha regresado a los entrenamientos este jueves en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con una importante novedad. Antony, tras atravesar un proceso vírico, ha vuelto al trabajo y mira al partido ante el Málaga CF.

Aunque el club le anunció en la convocatoria inicial, a primera hora del miércoles antes de coger el avión informó de que Antony se quedaba en tierra al estar atravesando un proceso vírico. Pues bien, este jueves ya lo ha superado y ha trabajado con total normalidad en una sesión de entrenamiento en la que solo ha faltado Cucho Hernández, pues Junior Firpo y Facundo Bernal han participado con el grupo pese a sus problemas físicos de los últimos días.

Junior Firpo, en el entrenamiento del Betis de este jueves
Junior Firpo, en el entrenamiento del Betis de este jueves. Kiko Hurtado
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