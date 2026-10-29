Mestalla y alrededores, set improvisado de rodaje

David Torres Valencia, 29 OCT 2026 - 12:01h.

El UE Tavernes - Valencia CF ya tiene nuevo horario y será en Mestalla: qué internacionales podrían perdérselo

Mestalla y sus alrededores han cambiado el fútbol por las cámaras.

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Mestalla y sus alrededores han cambiado el fútbol por las cámaras. Apenas unas horas después de que se desmontara el dispositivo preparado para el Tavernes-Valencia CF de Copa del Rey, aplazado finalmente, el estadio valencianista y sus inmediaciones han vuelto a convertirse en protagonistas, esta vez por un motivo muy diferente. La actividad ha llamado la atención en una zona acostumbrada al movimiento que genera el Valencia CF, pero que hoy presenta una imagen distinta a la habitual. El escenario que debía acoger el encuentro copero frente al Tavernes, con todo lo que conlleva la preparación de un partido oficial, ha dado paso a una producción publicitaria. Así, Mestalla vuelve a tener actividad entre semana al margen de la competición, en una jornada marcada por un rodaje que ha llevado el mundo de la moda juvenil hasta uno de los lugares más emblemáticos de Valencia.

Según ha podido confirmar ElDesmarque, durante la jornada de este jueves se está grabando un anuncio de televisión para Hollister, una conocida marca de ropa juvenil. La producción ha transformado distintos espacios del entorno de Mestalla en un improvisado set de rodaje, con cámaras y personal técnico trabajando en la grabación.