Ángel Cotán 29 OCT 2026 - 08:57h.

El presidente rojiblanco pierde un 21% de los apoyos

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El pasado miércoles, los socios compromisarios respaldaron la gestión de Jon Uriarte al frente del Athletic Club. Aunque recibió un toque de atención reflejado en una pérdida de votos que apunta a lo deportivo, la Junta Directiva logró aprobar todos los puntos del día sometidos a votación. En lo personal, el presidente rojiblanco vivió una tarde ajetreada.

Lezama, la pubalgia de Nico Williams, el bajón en el rendimiento de la primera plantilla y hasta un mote que circula por las calles de Bilbao. Jon Uriarte abordó un sinfín de asuntos y dejó varios titulares que repasamos en ElDesmarque.

Jon Uriarte en la asamblea del Athletic: un perdón, un enfado y un mote

El presidente del Athletic provocó las risas de los presentes en la asamblea cuando mencionó su mote: "Se ha tildado de... no sé, pues de Junta Directiva capitalista, mi mote es 'Diruarte' y cosas por el estilo cuando en realidad yo no gano ni un duro, más bien lo estoy perdiendo. Ahora podría estar haciendo mil cosas y estoy aquí invirtiendo un tiempo precioso en algo que amo como es el Athletic. Ninguna de las personas que estamos aquí estamos ganando nada con esto, trabajamos por amor al arte de verdad, por intentar de hacer un Athletic que sea más grande. Igual no encaja con el modelo de todos, pero encaja con la mayoría que nos votó".

A renglón seguido, Jon Uriarte mostró su enfado por unas teorías que circulaban por Bilbao en las que se afirmaba que el equipo había bajado los brazos para no conseguir los objetivos: "Me ha resultado molesto que se dijera que el equipo hiciera una huelga de celo, como que habían bajado los brazos para no conseguir los objetivos, y es algo que no es cierto".

Por último, el mandamás rojiblanco asumió su error con unas disculpas sobre la gestión de la pubalgia de Nico Williams: "La pubalgia de Nico se podía haber gestionado mejor. No me refiero a haber operado, teníamos que haber parado antes, haber recuperado bien al jugador y que luego hubiera competido".

Un presupuesto de 152,6 millones de euros

La asamblea de socios compromisarios del Athletic Club ha aprobado, con el respaldo del 71 % de los votos emitidos, el presupuesto de 152,6 millones de euros presentado por la junta directiva presidida por Jon Uriarte para la temporada 2026-27. La cifra supone unos 40 millones menos que los ingresos registrados en el ejercicio anterior, cuando el club alcanzó una cifra récord de 192,9 millones de euros. El balance de cuentas de la temporada 2025-26 recibió el respaldo del 79 % de los compromisarios.

Además, los socios aprobaron la gestión de la junta directiva durante el pasado ejercicio, aunque con un apoyo inferior al de los otros dos puntos del orden del día, al obtener algo más del 58 % de los votos. Se trata de la quinta asamblea de Uriarte como presidente del Athletic y la primera de su segundo mandato.

La junta directiva, a través de su tesorero, Guillermo Ruiz-Longarte, defendió unas previsiones económicas que reflejan el cambio de escenario tras una campaña en la que el primer equipo disputó la Liga de Campeones.

El presupuesto contempla un resultado de explotación negativo de 3,2 millones de euros. La caída conjunta de 50,7 millones en los ingresos por competiciones deportivas y derechos de retransmisión constituye uno de los principales condicionantes de las cuentas para el nuevo ejercicio.

El club prevé compensar parcialmente ese descenso con 15,3 millones de euros procedentes de traspasos y cesiones de jugadores. En el capítulo de gastos, el presupuesto recoge un incremento de 5,2 millones de euros en los gastos de personal, en el marco de la política de crecimiento, captación y retención de talento que defiende la entidad.

Antes del inicio de la asamblea se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo. El secretario del club, Jon Salinas, trasladó en nombre del Athletic su cariño y solidaridad a las personas afectadas, así como un mensaje de ánimo a los servicios de emergencia que trabajan en la zona.