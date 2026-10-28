La multa al Barça por la lluvia de objetos en el Clásico, otra comparación que duele al sevillismo

Basilio García Sevilla, 28 OCT 2026 - 21:09h.

El Barça recibe una multa que asciende a 602 euros por el lanzamiento de objetos tras el segundo gol de Mbappé

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Como cada miércoles, aunque sorprenda a José Mourinho, el Comité de Disciplina ha dado a conocer las sanciones que acarrea la jornada 10. No hay ninguna que afecte de forma directa al Sevilla FC. De hecho, ni siquiera aparece reflejada la tarjeta amarilla que Ortiz Arias mostró a la fisioterapeuta Andrea Fernández Limones tras la acción de Catena sobre Isaac Romero, motivo por el que tuvo que salir a atender al lebrijano.

Pero sí que hay una de esas comparaciones odiosas que tanto molestan al sevillismo, harto de la doble vara de medir según quiénes sean los infractores. El contexto es clave. En la disputa del pasado FC Barcelona-Real Madrid del domingo, cuando Kylian Mbappé marcó el gol de la victoria merengue, se produjeron dos incidentes, uno de cada equipo, que puso en alerta al sevillismo.

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Por un lado, los jugadores madridistas celebraron en masa junto al córner y alguno de ellos se dirigió a la afición barcelonista realizando gestos a la grada. El más evidente, el de Eduardo Camavinga. Sin embargo, Juan Martínez Munuera no amonestó al centrocampista francés, solo dos semanas después de que Isaac Romero viera la segunda amarilla en el partido ante el Levante UD por hacer lo mismo.

El motivo de aquella amarilla al lebrijano fue “dirigirse a la grada donde se encontraba público local, haciendo el gesto de silencio llevándose el dedo índice a su boca, tras la consecución de un gol, lo que desencadenó un lanzamiento multitudinario de objetos”. Visto lo visto, parece que la clave es más el gesto en sí que la provocación. O quizás sea la camiseta que vista el infractor.

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El lanzamiento de objetos y la multa al Barça

Le resolución del Comité de Disciplina sí refleja una sanción al FC Barcelona por el lanzamiento de objetos –“una botella de agua y una lata de Coca-Cola”, según el acta- que cayó sobre la piña de jugadores madridistas. Sin embargo, esta no deja de ser anecdótica, pues la sanción al club catalán es por la “alteración del orden del encuentro de carácter leve”, emplazando al artículo 117 del código disciplinario. En resumen, una pírrica multa de 602 euros. La misma que recayó sobre el Levante UD hace dos semanas después de la lluvia de objetos que cayó sobre la celebración del 2-3 momentáneo del Sevilla, que desembocó en la expulsión de Isaac Romero.

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La pasada temporada, en el derbi ante el Real Betis Balompié disputado en el Sánchez-Pizjuán se dio una situación parecida, pero en ese caso las consecuencias fueron mucho mayores para el Sevilla. Hace un año, eso sí, Munuera Montero ya había hecho avisar por megafonía para que cesaran los lanzamientos de objetos, pero Marc Bartra celebró una acción defensiva cuando el Betis tenía el partido encarrilado mirando a la grada de Gol Norte, lo que hizo que regresaran los lanzamientos. El colegiado jiennense decidió parar el partido 15 minutos y el Comité fue mucho más duro con el Sevilla, imponiendo una multa de 45.000 euros y tres partidos de cierre parcial de la zona baja de Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Semanas más tarde, el Comité de Apelación redujo la sanción de tres partidos a uno y la multa a 6.000 euros. El club siguió recurriendo, llegando hasta el TAD y avisando de que agotaría todas las vías jurídicas. De momento, la sanción no ha sido aplicada.