Fran Fuentes 28 OCT 2026 - 22:10h.

La hemeroteca deja varios momentos en los que el técnico vasco se expresó contra el conjunto perico

El momento más complicado: Manolo González se cruza con Monchi justo después de ser destituido

Compartir







Éder Sarabia ha sido el elegido para hacerse cargo del RCD Espanyol en sustitución de Manolo González, despedido el pasado martes. El técnico vasco respondió a la llamada de Monchi tal solo unos meses después de abandonar el Elche CF teniendo contrato en vigor. Ahora será el técnico del equipo, a pesar de que la hemeroteca ahora ha recordado algunas situaciones del pasado que le llevaron a entrar en conflicto con el conjunto perico.

Uno de ellos fue en 2023, cuando Éder Sarabia aún era entrenador del Andorra, club propiedad de Gerard Piqué. En este sentido, el técnico apeló al comité para que denunciase cánticos contra el exjugador del FC Barcelona, presente en el palco: "Espero que Antiviolencia tenga en cuenta todas las burradas que se han dicho desde la grada del Espanyol. Porque cuando un club es grande hay que demostrarlo en todos los sentidos, así que esto va en contra del fútbol y de los valores del fútbol. Sé que el responsable de LALIGA lo tiene en cuenta, pero lo quería decir, porque estas barbaridades y estas borregadas no caben en el mundo del fútbol”, afirmó.

La pasión de Éder Sarabia por el Barcelona: "He mamado mucho el Barça"

Del mismo modo, las redes sociales también le han recordado unas palabras afirmando que era aficionado del FC Barcelona: “Yo soy del Athletic por todo lo que supone. Hoy en día yo voy a San Mamés, como fui hace poco, precisamente a ver un Athletic-Betis, y lloro con el himno y me sigo emocionando y lo siento como un poco mío totalmente, pero de pequeño he sido muy del Barça. En esa época era el Dream Team, me hice del Barça. Y yo he mamado mucho el Barça y he llorado por el Barça, y todos los futbolistas que ha ido teniendo me han encantado. Poder trabajar con ellos, poder compartir vestuario, poder tener esa oportunidad que sobre todo en el caso de Quique creo que había sido tremendamente merecida, pues fue uno de los momentos más importantes de mi vida”, comentaba en 2020, en una charla por Instagram con el fotógrafo Jordi Saragossa.

Así las cosas, más allá de las redes sociales, habrá que esperar para conocer la reacción de la afición del Espanyol cuando Éder Sarabia debute como perico, si le olvidan aquellos deslices ahora que es su entrenador. Solo el tiempo lo dirá.