Álvaro Borrego 28 OCT 2026 - 19:43h.

El central sueña con convencer a Ancelotti y recibir "algún día" la llamada de la selección brasileña

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Natan de Souza es uno de los principales activos del Real Betis. El central es indiscutible para Manuel Pellegrini, hasta el punto de ser el futbolista de campo que más minutos acumula en este inicio de curso. Su rendimiento está siendo absolutamente brillante y cada día que pasa parece mejor jugador, siendo junto a Antony y Ez Abde el que más valor de mercado posee de la plantilla. Un escenario que llama a la puerta de grandes clubes y que cada día convierte en más inverosímil que siga sin recibir la llamada de Carlo Ancelotti para la selección de Brasil.

De hecho el propio seleccionador lo quiso firmar para el Real Madrid, aunque por el momento ese objetivo se le sigue resistiendo. Sea como fuere, Natan mantiene el sueño de ir algún día con su país. Así lo ha reconocido el jugador del Real Betis en su entrevista concedida para los compañeros de SportyNet.

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"Sí, por supuesto que tengo el sueño de ir a la selección y creo que es el sueño de cualquier futbolista. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Cada vez que se anuncia una convocatoria de la selección hay algo de nervios. No soy una persona que vea mucho la televisión ni que esté demasiado pendiente de los comentarios que se hacen sobre mí pero, cuando llega el momento de una convocatoria, siempre siento esas mariposas en el estómago y pienso 'Quién sabe, quizás algún día llegue mi oportunidad'. Tengo fe en que algún día sucederá", argumentaba Natan en esa entrevista.

El central del Real Betis ha alcanzado -según Transfermarkt- el pico de su carrera en lo que se refiere a valor de mercado, estando ya entre los 25 jugadores brasileños más valiosos. Una de las operaciones presumiblemente más beneficiosas de la actual dirección deportiva, dado que una posible venta dejaría en las arcas del club cuatro veces más de lo invertido el verano pasado.

Sin ir más lejos en el último mercado invernal el Real Betis hasta tres ofertas importantes de equipos ingleses, con el West Ham poniendo sobre la mesa alrededor de 40 millones entre fijos y variables. Este verano pasado el interés de equipos como el Benfica y el de otros clubes de ligas como la Premier o la Serie A siempre se encontraron con la misma respuesta en Heliópolis, donde se tasó al futbolista por encima de los 35 millones de euros. Pero en esta ocasión la hoja de ruta del jugador pasaba por otro sendero. Natan de Souza ha iniciado los trámites para obtener la nacionalidad española y a partir del próximo mes cumplirá el mínimo de tiempo vigente para solicitarlo. Un elemento a tener muy en cuenta para el próximo mercado, dado que si el tema burocrático se resuelve pronto la entidad dejará vacante una plaza que en su día permitió, por ejemplo, hacer hueco a fichajes como el de Antony dos Santos. Una posibilidad que además daría más valor económico a una posible venta futura, habida cuenta que ese nuevo estatus le abre más puertas y elimina obstáculos si algún club europeo (o español) tantea su fichaje.