El centrocampista del Zaragoza recuerda su etapa en el Manchester United

Desvelada la posible sanción al Manchester City: dos años

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Ander Herrera recuerda su paso por el Manchester United. Y de camino, deja una reflexión cuanto menos curiosa de José Mourinho, con quien coincidió en Old Trafford. El jugador del Real Zaragoza ha concedido una extensa entrevista a Mario Suárez en su canal de YouTube en la que, entre otras muchas cosas, ha hablado sobre el posible castigo al Manchester City por incumplir las normas del Fair Play Financiero en la Premier League.

A la espera de novedades con el City, que podría perder los títulos e incluso la categoría, hay varios equipos que están atentos a su castigo ante la posibilidad de lograr algún que otro título una década después. Uno de ellos es el United, que quedó en segunda posición en 2018.

"No era normal lo que pasaba y todos nos dábamos cuenta. Hay que cumplir las normas. Ellos no tienen masa social, pero gastan como si fueran... Nada que decir de jugadores y entrenadores, tienen todo el mérito por lo conseguido, pero yo si fuera jugador estaría enfadado con los que mandan porque han manchado o puesto en duda lo hecho estos años", comentó Ander cuando Mario le preguntó por el caso.

Ander Herrera compara a José Mourinho con Los Simpson

El centrocampista, que a sus 37 años milita ahora en las filas del Real Zaragoza en Primera RFEF, dejó entonces una curiosa reflexión: "Tener una Premier League en el palmarés cambia la película. Mourinho dijo que aquel año le dio mucho mérito al segundo puesto. Es un crack, no da puntada sin hilo. Es como los Simpson, que predicen lo que pasa. Él sabía lo que estaba pasando", comentó.

Ander no sólo se fijó en los clubes que quedaron en segunda posición, sino también en otros equipos "como el Tottenham", que "quedó quinto, no entró en Champions y eso repercute económicamente", mostrándose visiblemente disgustado con todo lo que rodea al City.