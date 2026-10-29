Pepe Jiménez Sevilla, 29 OCT 2026 - 23:11h.

El Sevilla no tuvo que lamentar lesionados ni sancionados

Uno por uno del Sevilla FC ante el Sporting de Hortaleza: solventó el trámite en El Val

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El Sevilla consiguió superar la primera ronda de la Copa del Rey al vencer al Sporting de Hortaleza sin demasiadas dificultades (0-3) en un encuentro en el que, más allá de los cánticos escuchados en la grada, no hubo nada que lamentar, ni lesiones, ni sanciones. Luis García Plaza se adelantó a la Navidad y dejó seis regalos para sus jugadores en esta primera cita.

Los primeros llegaron con la alineación titular. Luis García Plaza permitió sumar sus primeros minutos oficiales con el Sevilla a Fran González, guardameta que llegó desde el Real Madrid en verano y que solo había jugado en el Trofeo Antonio Puerta, y a Iker Muñoz, zaguero que participó mucho en pretemporada pero que, de momento, no había tenido oportunidad oficial.

También daría un pequeño premio el técnico a Nico Guillén, mediocampista que pudo arrancar la temporada como titular, demostrándole así al chico que confía en él, que cree en sus cualidades y que, siempre que sea necesario, le tendrá en cuenta.

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Con las sustituciones llegarían los otros tres premios. En términos de debut, Manuel Ángel e Ibra Sow tendrían este jueves, como Fran González e Iker Muñoz, sus primeros minutos oficiales con el Sevilla y aunque no tuvieron una repercusión enorme, seguro que no olvidarána la cita.

El último gran premio fue para Fabio Cardoso. El zaguero portugués fue descartado a principios de verano, no encontró equipo y se le readmitió en el grupo, donde según García Plaza ha entrenado "a la perfección". Su compromiso, su actitud y la necesidad de rotar -todo sea dicho- permitió al portugués volver a jugar un encuentro con el Sevilla cuando esto parecía imposible hace meses.

De la ilusión de Fran González al sueño de Iker Muñoz

"Es un partido especial, era mi debut. La Copa mola, estamos todos ilusionados, tanto la afición como nosotros, y vamos a intentar llegar lo más lejos posible", decía el guardameta antes de incidir en que "el equipo quiere seguir peleando por seguir ahí, vamos a Getafe a por los tres puntos".

Por su parte, Iker Muñoz decía que "es un sueño hecho realidad, es por lo que llevo luchando desde chico, no puedo estar más orgulloso". "Sabíamos que éramos superiores sobre el papel, pero no podíamos confiarnos", decía poco después antes de cerrar su comparecencia advirtiendo que "pasar de ronda siempre es bueno, desde mañana empezamos a pensar en el domingo".