Basilio García Sevilla, 29 OCT 2026 - 23:40h.

"La actitud ha sido ejemplar, se han tomado el partido muy en serio, intentando hacer lo que habíamos dicho"

Uno por uno del Sevilla FC ante el Sporting de Hortaleza: solventó el trámite en El Val

Compartir







El Sevilla FC se ha tomado en serio su partido de la primera ronda de la Copa del Rey y ha eliminado con solvencia a un Sporting de Hortaleza que, en ocasiones, se empleó incluso con dureza. Un escollo más solventado por Luis García Plaza, que también en compromisos como este está conformando un bloque sólido y que deja buen sabor de boca.

El técnico madrileño ha elogiado la actitud de sus pupilos en el postpartido, admitiendo que su impresión ha sido inmejorable. “Muy buena. La actitud ha sido ejemplar, se han tomado el partido muy en serio, intentando hacer lo que habíamos dicho. Nos hemos quedado cortos en el marcador y felicitar a los que han jugado. Tres debuts de canteranos, Fran también ha jugado su primer partido. Una noche muy positiva, la gente que ha jugado suma minutos, y eso es importante”, resumía en palabras a los medios del club.

Para Luis García Plaza la Copa del Rey no es una competición más y, aunque no puede asegurar nada, espera estar en las instancias más altas. “Han jugado con mucha actitud, ganas e intentando hacer las cosas como queremos. Un partido serio, intenso. El que participase hoy será complicado que salga de inicio el domingo. En la Copa del Rey hay que competir, competir y competir, y a partir de hoy…”.

PUEDE INTERESARTE Los cánticos de la afición del Sporting de Hortaleza que no gustaron nada al Sevilla

Más de Luis García Plaza

Los debuts del día. “Para eso está el club, para seguir mirando abajo. Estoy muy pendiente del filial, hablo mucho con Agustín y el míster. Hoy han debutado tres, están muy emocionados. Les dije que lo mas importante era que me causaran buena impresión, y a partir de ahí podíamos tirar de ellos. Por eso han jugado”.

De la Copa a Getafe. “Son dos competiciones diferentes. La Copa la planteamos para intentar hacer lo máximo, si nos tenemos que ir que sea porque hemos competido. Refrenda el momento del equipo, que es bueno, llegamos así ante un rival necesitado y tenemos que volver a dar la talla”.