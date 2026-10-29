Pepe Jiménez Sevilla, 29 OCT 2026 - 09:07h.

Luis García Plaza modificará su once por completo para la Copa

El Sevilla suspende la rueda de prensa de Luis García Plaza tras el desgraciado accidente de AVE

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El Sevilla vuelve a la Copa del Rey. El conjunto dirigido por Luis García Plaza debuta en la competición copera este curso ante el Sporting de Hortaleza en un encuentro marcado por el desgraciado accidente ferroviario vivido en la jornada del miércoles y, en lo futbolístico, por la multitud de cambios que se esperan en el once blanquirrojo.

Tras una jornada llena de incertidumbre y lamentos, el Sevilla se centra este jueves en lograr una victoria en su debut en la Copa del Rey que le permita mantener el optimismo instalado en el Sánchez-Pizjuán en este inicio de temporada.

El conjunto dirigido por Luis García Plaza suma 17 puntos en sus primeros diez encuentros tras haberse enfrentado ya a Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid, los tres únicos contra los que ha caído derrotado.

Para mantener la energía, el ritmo y los buenos resultados, Luis García Plaza -que no atendió a la prensa en la previa del encuentro- advirtió tras vencer ante Osasuna que necesitaría a todos sus jugadores disponibles esta semana, por lo que se esperan muchísimos cambios en su alineación e incluso el debut de jugadores como Fran González o Iker Muñoz.

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Las principales incógnitas en su alineación estarán en el centro del campo, donde Manu Bueno debería estar acompañado de Kochorashvili o Jon Guridi, y en el ataque, donde Ruben Vargas podría arrancar como titular después de jugar apenas algunos minutos ante Osasuna.

Cómo y dónde ver el Sporting de Hortaleza - Sevilla por televisión

El partido de la primera ronda de la Copa del Rey podrá seguirse en directo por televisión a través de M+ LALIGA a partir de las 21.00 horas de este jueves. El Sevilla intentará conseguir el triunfo sin dificultades y ahorrarse no solo energías, sino también algún susto inesperado en este primer encuentro copero.