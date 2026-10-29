Horario y dónde ver el Xerez - Cádiz de la primera ronda de la Copa del Rey

Redacción ElDesmarque Madrid, 29 OCT 2026 - 15:31h.

El derbi provincial regresa a la Copa del Rey con una eliminatoria a partido único en Chapín

Primera polémica con el partido entre Xerez CD y Cádiz CF: "Han pedido cambio de día u horario"

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La Copa del Rey ofrece uno de los duelos más atractivos de la primera ronda con el enfrentamiento entre el Xerez CD y el Cádiz CF. El derbi provincial se disputa este jueves 29 de octubre en Jerez de la Frontera y supone el regreso de un enfrentamiento oficial entre ambos equipos después de 18 años. El encuentro se jugará en Chapín, con el conjunto xerecista como local y el Cádiz como visitante obligado a superar la eliminatoria para continuar adelante en el torneo.

Horario y dónde se juega el Xerez - Cádiz

El partido entre el Xerez CD y el Cádiz CF se disputa este jueves 28 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Municipal de Chapín, en Jerez de la Frontera. El encuentro corresponde a la primera ronda de la Copa del Rey 2026-2027 y se resolverá a partido único. El cruce reúne a dos clubes de la provincia de Cádiz que no se enfrentaban en partido oficial desde abril de 2008, cuando coincidieron en Segunda División. El regreso del derbi supone una cita señalada para las dos aficiones, especialmente para el Xerez, que intentará aprovechar el factor campo para buscar la clasificación ante un rival de categoría superior.

La fecha del encuentro cambió después de que la RFEF suspendiera los 24 partidos previstos para el miércoles 28 de octubre, en señal de respeto y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, reubicando el Xerez-Cádiz para este jueves a las 21:00 horas

Cómo y dónde ver el Xerez - Cádiz por televisión

El derbi entre el Xerez CD y el Cádiz CF se podrá ver en directo a través de FanPlay TV, la plataforma que ofrecerá la retransmisión del encuentro. El acceso será de pago y tendrá un precio de 4,95 euros por partido, sin necesidad de contratar una suscripción mensual. Para seguir el encuentro, los aficionados deberán acceder a FanPlay TV y adquirir el partido. La plataforma permite verlo desde el navegador o mediante sus aplicaciones compatibles. De esta forma, quienes no puedan acudir a Chapín tendrán una alternativa para seguir en directo el derbi andaluz.