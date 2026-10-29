Redacción ElDesmarque Madrid, 29 OCT 2026 - 15:21h.

El Racing visita al Ribadesella en Oreyana este jueves a las 21:00 horas

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El Racing de Santander comienza su andadura en la Copa del Rey con una visita al Ribadesella, un equipo que buscará aprovechar la cita para competir ante uno de los conjuntos destacados del fútbol cántabro. El partido se disputa este jueves en el campo de Oreyana y enfrenta a dos clubes separados por varias categorías, pero con el mismo objetivo: superar la primera eliminatoria y seguir adelante en el torneo.

Horario y dónde se juega el Ribadesella - Racing de Santander

El encuentro entre el Ribadesella y el Racing de Santander se jugará este jueves 29 de octubre a las 21:00 horas en el campo de Oreyana, en Ribadesella, Asturias. La eliminatoria corresponde a la primera ronda de la Copa del Rey 2026-2027 y se resolverá a partido único. El equipo asturiano intentará aprovechar el apoyo de su afición para plantar cara a un rival de mayor categoría. El Racing, por su parte, buscará imponer su nivel y evitar una sorpresa en una competición que no permite margen de error en estas primeras rondas.

Este partido ya estaba fijado para el jueves 29 de octubre, por lo que no se vio afectado por el aplazamiento de los 24 encuentros previstos para el miércoles debido al accidente de tren en Toledo.

Cómo y dónde ver el Ribadesella - Racing de Santander por televisión

El partido se podrá ver en directo a través de M+ LALIGA 3, en el dial 167 de Movistar Plus+ y el 123 de Orange TV, y de M+ Liga de Campeones, en el dial 60 de Movistar Plus+ y el 115 de Orange TV. También estará disponible en LaLiga TV M3. Los aficionados podrán seguir así el estreno copero del Racing, en una eliminatoria que decidirá cuál de los dos equipos obtiene el billete para la segunda ronda.