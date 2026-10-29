Horario y dónde ver el Numancia - Real Oviedo de la primera ronda de la Copa del Rey

Redacción ElDesmarque Madrid, 29 OCT 2026 - 14:03h.

El Real Oviedo visita al Numancia este jueves en Los Pajaritos, después del aplazamiento de la jornada copera del miércoles por el accidente ferroviario de Toledo

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El Real Oviedo afronta este jueves 29 de octubre una nueva edición de la Copa del Rey con su visita al CD Numancia, en el encuentro correspondiente a la primera ronda del torneo. El conjunto asturiano buscará avanzar en una competición que ofrece a los equipos de distintas categorías la oportunidad de medirse en una eliminatoria a partido único. El choque se disputará en Soria y comenzará a las 18:00 horas.

Horario y dónde se juega el Numancia - Oviedo

El partido entre el CD Numancia y el Real Oviedo se juega este jueves 29 de octubre a las 18:00 horas. El escenario será el estadio de Los Pajaritos, en Soria, donde el equipo local intentará aprovechar el factor campo para superar al conjunto carbayón. La eliminatoria corresponde a la primera ronda de la Copa del Rey 2026-2027 y se decidirá a partido único.

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Por tanto, el vencedor conseguirá el billete para la siguiente fase, mientras que el equipo que pierda quedará eliminado de la competición. La jornada del martes ya dejó sorpresas como la eliminación del RCD Espanyol ante el Sestao River. El cruce supone una nueva oportunidad para el Oviedo de avanzar en el torneo copero, mientras que el Numancia tratará de hacerse fuerte ante su afición y aprovechar la visita de un rival de superior categoría.

El cambio de fecha por el accidente de tren en Toledo obligó a los dos equipos a ajustar su planificación, después de que el encuentro estuviera inicialmente previsto para el miércoles. La decisión de la RFEF afectó a 24 partidos de esta primera eliminatoria.

Cómo y dónde ver el Numancia - Oviedo por televisión

El encuentro entre el Numancia y el Real Oviedo se podrá seguir en directo y gratis por televisión a través de TPA7, la televisión autonómica asturiana. La retransmisión comenzará en torno al horario fijado para el inicio del partido, a las 18:00 horas. Los aficionados podrán seguir así el estreno copero del equipo asturiano y de los sorianos, que afrontan una eliminatoria sin margen de error.