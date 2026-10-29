Horario y dónde ver el Lebrijana - Getafe de la primera ronda de la Copa del Rey

Redacción ElDesmarque Madrid, 29 OCT 2026 - 15:11h.

El Getafe visita a la Lebrijana este jueves en el Municipal de Lebrija, en una eliminatoria a partido único que comienza a las 19:00 horas

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El Getafe inicia su participación en la Copa del Rey con una visita a la Unión Balompédica Lebrijana, que intentará aprovechar la oportunidad de jugar ante un rival de Primera División para avanzar en el torneo. El encuentro se disputa este jueves en el municipio sevillano de Lebrija y corresponde a la primera ronda de una competición en la que las eliminatorias a partido único permiten a los equipos modestos aspirar a una sorpresa.

Horario y dónde se juega el Lebrijana - Getafe

El partido entre la Lebrijana y el Getafe se jugará este jueves 29 de octubre a las 19:00 horas en el Municipal de Lebrija, en Sevilla. El duelo forma parte de la primera ronda de la Copa del Rey 2026-2027 y se decidirá a partido único.

El equipo local afronta una cita especial ante un rival de superior categoría. La Lebrijana buscará competir con el apoyo de su afición y aprovechar cualquier oportunidad para poner en dificultades al conjunto azulón. El Getafe, mientras tanto, intentará evitar sorpresas y conseguir el pase a la siguiente ronda para continuar su camino en la competición.

La suspensión decretada por la RFEF por el accidente de tren en Toledo afectó a los 24 partidos que debían jugarse el miércoles 28 de octubre, pero el Lebrijana-Getafe ya estaba programado para este jueves y mantiene su horario.

Cómo y dónde ver el Lebrijana - Getafe por televisión

El partido se podrá seguir en directo a través de M+ LALIGA 3, en el dial 167 de Movistar Plus+ y el 123 de Orange TV, además de LaLiga TV M2. La retransmisión permitirá seguir el estreno copero del Getafe y el intento de la Lebrijana de dar la sorpresa en su estadio. El vencedor avanzará a la segunda ronda, mientras que el equipo que pierda quedará eliminado del torneo.