Horario y dónde ver el Auriense CA - Deportivo de la primera ronda de la Copa del Rey

Redacción ElDesmarque Madrid, 29 OCT 2026 - 15:41h.

El Deportivo visita al Auriense CA este jueves en O Couto en la primera ronda de Copa del Rey

La Copa del Rey cambia dos eliminatorias de primera ronda a última hora: "En los próximos días"

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El Deportivo de La Coruña se estrena en la Copa del Rey con una visita al Auriense CA, equipo gallego que intentará aprovechar la oportunidad de enfrentarse a uno de los clubes históricos del fútbol español. El encuentro se disputa este jueves en Ourense y corresponde a la primera ronda de una competición en la que los equipos modestos aspiran a prolongar su recorrido ante rivales de superior categoría.

Horario y dónde se juega el Auriense CA - Deportivo de la Coruña

El partido entre el Auriense CA y el Deportivo se jugará este jueves 29 de octubre a las 21:00 horas en el campo de O Couto, en Ourense. El encuentro pertenece a la primera ronda de la Copa del Rey 2026-2027 y se decidirá a partido único. El Auriense llega a esta eliminatoria después de superar la ronda previa frente al CD San José de Soria. Ahora tendrá enfrente a un Deportivo que buscará evitar complicaciones y avanzar en el torneo.

Para el equipo local, el cruce representa una cita destacada ante un rival con experiencia en las principales categorías del fútbol español. El conjunto coruñés afronta el partido con la obligación de superar la eliminatoria, aunque deberá adaptarse a un escenario diferente al habitual. El partido ya estaba programado para el jueves, por lo que mantiene su fecha después de que la RFEF aplazara los encuentros previstos para el miércoles 28 de octubre por el accidente de tren en Toledo.

Cómo y dónde ver el Auriense CA - Deportivo de la Coruña por televisión

El encuentro se podrá seguir en directo a través de M+ LALIGA 2, en el dial 57 de Movistar Plus+ y el 112 de Orange TV; M+ LALIGA 4, en el dial 168 de Movistar Plus+ y el 417 de Orange TV; y LaLiga TV M2. La emisión permitirá seguir el estreno copero del Deportivo en una eliminatoria que decidirá qué equipo continúa en la competición.