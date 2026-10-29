Horario y dónde ver el Atlético Calatayud - Osasuna de la primera ronda de la Copa del Rey

Redacción ElDesmarque Madrid, 29 OCT 2026 - 14:08h.

Osasuna visita al Atlético Calatayud este jueves a las 19:00 horas en el estadio de San Íñigo, con el pase a la segunda ronda de la Copa del Rey en juego

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Osasuna comienza su recorrido en la Copa del Rey con una visita al Atlético Calatayud, equipo aragonés que tratará de aprovechar el factor campo para competir ante un rival de Primera División. El encuentro corresponde a la primera ronda del torneo y se disputará este jueves en el estadio de San Íñigo. El conjunto navarro buscará avanzar sin sorpresas en una competición que cada temporada deja resultados inesperados.

Horario y dónde se juega el Atlético Calatayud - Osasuna

El partido entre el Atlético Calatayud y Osasuna se jugará este jueves 29 de octubre a las 19:00 horas en el estadio de San Íñigo, en Calatayud, Zaragoza. La eliminatoria se resolverá a partido único, por lo que el vencedor conseguirá la clasificación para la segunda ronda de la Copa del Rey 2026-2027.

El Atlético Calatayud llega a la cita con la ilusión de enfrentarse a un conjunto de la máxima categoría. Osasuna, por su parte, afronta el compromiso con la obligación de imponer la diferencia de nivel y evitar que el partido se complique. El formato copero obliga a los equipos visitantes a adaptarse a escenarios y campos distintos a los habituales de la competición liguera.

A diferencia de los encuentros que estaban previstos para el miércoles, este cruce mantiene su fecha del jueves 29 de octubre. La suspensión decretada por la RFEF debido al accidente de tren en Toledo afectó a los 24 partidos programados para la jornada anterior, que fueron reubicados en el calendario.

Cómo y dónde ver el Atlético Calatayud - Osasuna por televisión

El encuentro se podrá ver en directo a través de M+ LALIGA 2, en el dial 57 de Movistar Plus+ y el 112 de Orange TV, además de LaLiga TV Bar, canal dirigido a establecimientos de hostelería. La retransmisión comenzará con el partido, fijado para las 19:00 horas.