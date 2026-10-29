Horario y dónde ver el AE Prat - Athletic Club de la primera ronda de la Copa del Rey

Redacción ElDesmarque Madrid, 29 OCT 2026 - 15:51h.

El conjunto vasco visita al AE Prat este jueves a las 21:00 horas en L'Hospitalet

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El Athletic Club comienza su participación en la Copa del Rey con una visita al AE Prat, que afronta el reto de medirse a un equipo de Primera División en la primera ronda. El conjunto catalán buscará aprovechar el encuentro para intentar dar la sorpresa, mientras que los rojiblancos tratarán de conseguir la clasificación y continuar su recorrido en una competición que forma parte de sus objetivos de la temporada.

Horario y dónde se juega el AE Prat - Athletic

El partido entre el AE Prat y el Athletic Club se disputará este jueves 29 de octubre a las 21:00 horas en el Estadi Municipal de l’Hospitalet, en L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. El encuentro corresponde a la primera ronda de la Copa del Rey 2026-2027 y se decidirá a partido único. El AE Prat afronta una cita destacada ante uno de los clubes históricos del fútbol español. El equipo catalán intentará competir ante su público y aprovechar las particularidades de una eliminatoria sin partido de vuelta. El Athletic, por su parte, buscará evitar complicaciones en su estreno y avanzar a la segunda ronda.

El encuentro mantiene su fecha del jueves, ya que no formaba parte de los 24 partidos previstos para el miércoles que fueron aplazados por la RFEF tras el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo.

Cómo y dónde ver el AE Prat - Athletic por televisión

El partido se podrá ver en abierto a través de Teledeporte y RTVE Play. En Cataluña, los aficionados también tendrán la opción de seguir la retransmisión en Esport3, con cobertura en catalán. La emisión permitirá seguir el estreno copero del Athletic y el intento del AE Prat de dar la sorpresa. El vencedor conseguirá el pase a la segunda ronda, mientras que el equipo eliminado pondrá fin a su participación en esta edición del torneo.