Ángel Cotán 29 OCT 2026 - 11:14h.

La RFEF confirmó este jueves la noticia

El Elche responde a la alineación indebida de Copa: "Hemos ganado"

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Aunque es lo menos importante en estos momentos, este jueves regresa la Copa del Rey. El accidente ferroviario motivó la suspensión de toda la jornada copera del pasado miércoles. En tiempo récord, la Real Federación Española de Fútbol tuvo que reajustar el apretado calendario profesional para ubicar más de veinte encuentros. No obstante, aún hay más cambios.

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La Copa del Rey cambia dos eliminatorias a última hora

Esta mañana, la RFEF, a través de un comunicado oficial, ha confirmado dos cambios de última hora que afectan a los partidos CP Mijas Las Lagunas - Real Jaen y CD Alcoyano - RCD Mallorca: "El encuentro CPM Las Lagunas-Real Jaen queda aplazado debido al cierre, durante el día de hoy, de la instalación deportiva en la que estaba prevista su celebración —Estadio Francisco Muñoz Pérez—. La nueva fecha de la eliminatoria se comunicará en los próximos días. El partido CD Alcoyano - RCD Mallorca se disputará finalmente el próximo jueves 5 de noviembre a las 20:00 horas".

Un minuto de silencio por el accidente ferroviario

Los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey previstos para este jueves comenzarán con un minuto de silencio, en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 fallecidos, confirmó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Tras el siniestro, la RFEF anunció el aplazamiento de los 24 encuentros programados para ayer, que se disputarán entre el 29 de octubre y el 13 de noviembre.

Como se mantienen los 14 enfrentamientos fijados para hoy, este jueves habrá 23 encuentros.

Atlético Baleares-Eldense, Calatayud-Osasuna, Lebrijana-Getafe, San Sebastián de los Reyes-Coria, Antequera-Águilas, Conquense-Castellón, Guijuelo-Real Sporting, Laredo-Burgos, Real Ávila-Unionistas de Salamanca, Varea-Andorra, Auriense-Deportivo, Ribadesella-Racing Club, AE Prat-Athletic Club y Hortaleza-Sevilla son los partidos programados inicialmente para este jueves.

Además, se jugarán los partidos Peña Sport-Huesca, Numancia-Oviedo, Poblense-Ceuta, Coruxo-Zamora, Cieza-Granada, Covadonga-Valladolid, Mijas Las Lagunas-Jaén, Gimnástica Torrelavega-Ourense y Xerez-Cádiz, aplazados ayer.

También los encuentros de la próxima jornada de Liga tanto en Primera como en Segunda guardarán un minuto de silencio por los afectados por el siniestro, según confirmaron la RFEF y LaLiga.