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Los cánticos de la afición del Sporting de Hortaleza que no gustaron nada al Sevilla

Carmona, ante el Sporting de Hortaleza
Imagen del Sporting Hortaleza - Sevilla. Cordon Press
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El Sevilla consiguió vencer sin demasiadas dificultades este jueves al Sporting de Hortaleza en un encuentro en el que los de Luis García Plaza demostraron su superioridad ante un equipo que, al menos de primeras, no se lo puso nada fácil. El punto negativo de la noche, en la grada, donde hubo cánticos que no gustaron nada a los seguidores blanquirrojos.

Recibidos entre abucheos y pitos, algo típico y normal en el fútbol, el paso de los minutos no solo hacía que la diferencia entre clubes se notase, sino que también empezó a animar a una grada que, de manera sorprendente, empezó a cargar contra el Sevilla y contra los sevillistas.

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Al conocido "puta Sevilla" se sumaron cánticos como "sevillistas, hijos de puta", algo que no gustó nada a los seguidores allí presentes e incluso a los aficionados blanquirrojos que veían el partido por televisión, donde se podía escuchar a la perfección los cánticos ofensivos.

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Posteriormente, aunque esto era algo más genérico e incluso -por desgracia- aceptados en el mundo del fútbol, la afición empezó a cantar "tonto, tonto" a cada jugador blanquirrojo que caía en el área o desperdiciaba una ocasión, situación que se repitió durante casi toda la segunda mitad.

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Por suerte para el espectáculo, no hubo incidentes en el estadio y, aunque molestos, nadie entró en disputa ni en discusión, evitándose así cualquier problema y cerrándose el encuentro incluso con los jugadores del Sevilla realizándose algunas fotos sobre el césped con los aficionados que saltaron las medidas de seguridad para invadir el terreno de juego.

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