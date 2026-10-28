Pepe Jiménez Sevilla, 28 OCT 2026 - 15:09h.

El Sevilla, de momento, mantiene su plan de viaje a la espera de nuevos avisos de la RFEF

El Betis confirma su intención de jugar ante el Navalcarnero durante el parón internacional

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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y su decisión de suspender los encuentros de este miércoles en la Copa del Rey tras el desgraciado accidente ferroviario, activan la alerta en el Sevilla. El conjunto de Luis García Plaza, que tiene previsto viajar a Madrid este jueves por la mañana, atento a todos los aconcemientos. En Andalucía, todo suspendido dos días.

Con la jornada del miércoles suspendida y clubes como el Betis buscando nuevas fechas para disputar su primer encuentro en la Copa del Rey, en el Sevilla están actualmente muy atentos a cualquier notificación o aviso por parte de la RFEF sobre la jornada del jueves.

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Es por ello que cualquier aviso o decisión se considera importante y en las últimas horas se ha podido conocer que la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) también ha suspendido los encuentros previstos para el jueves, una decisión que podría ser replicada perfectamente por la RFEF, afectando esta vez sí al Sevilla.

Por el momento, en Nervión no cambian sus planes y es que después de ejercitarse este miércoles por la mañana -tras guardar un minuto de silencio-, Luis García Plaza y el equipo de comunicación de la entidad decidieron suspender su rueda de prensa, pero no por ello el viaje a Madrid.

La entidad blanquirroja, de momento, mantiene su viaje a la capital previsto para este jueves por la mañana y solo un aviso de la RFEF cambiará lo previsto. El club está en constante contacto con la Federación y espera que esta misma noche se decida si se juega, o no, la Copa este jueves.

En caso de suspender su partido, el Sevilla sí tendría más fechas disponibles para recuperarlo -la próxima semana mismo-, por lo que en Nervión solo esperan indicaciones para planificar lo que resta de semana.