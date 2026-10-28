Basilio García Sevilla, 28 OCT 2026 - 18:49h.

Suazo, Kike Salas, Agoumé y Stassin no viajan a Alcalá de Henares

El Sevilla suspende la rueda de prensa de Luis García Plaza tras el desgraciado accidente de AVE

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Apenas unos minutos después de que la RFEF dé a conocer las nuevas fechas de los partidos suspendidos este miércoles, dejando claro que los del jueves sí se van a disputar, Luis García Plaza ha publicado la lista de convocados para la eliminatoria que el Sevilla FC debe jugar este jueves ante el Sporting de Hortaleza. El equipo nervionense debuta en la primera ronda de la Copa del Rey, en un enfrentamiento que tendrá como escenario el Estadio El Val de Alcalá de Henares.

El entrenador madrileño se lleva a 24 jugadores a la Comunidad de Madrid, pero más que las presencias, llaman especialmente la atención las ausencias. En concreto, se quedan en la capital hispalense los jugadores de campo que llevan más minutos en lo que va de temporada y, además, otro que acaba de salir de lesión.

En el primero de los casos se encuentran Gabriel Suazo, Lucien Agoumé y Kike Salas. Tanto el chileno como el galo han jugado todos los minutos posibles hasta ahora, mientras que el moronero suma 718 y es el sexto que más ha participado hasta ahora. Si bien, la lesión que sufrió hace un mes y que le impidió jugar ante el FC Barcelona aconseja ser prudentes con su situación. Eso sí, Odysseas, Juan Iglesias y Andrés Castrín, todos con más minutos que el central zurdo, sí viajan, aunque difícilmente serán de la partida.

El otro que se queda ‘en tierra’ es el delantero belga Lucas Stassin. Tras un mes de baja por la lesión sufrida en Riazor, su regreso en el Santiago Bernabéu, los dos días de trabajo específico que hizo la pasada semana, y la hora disputada ante Osasuna en Nervión, es aconsejable que el jugador cedido por el Saint-Etienne no fuerce en un partido copero y pueda estar disponible para jugar ante el Getafe el próximo domingo.

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Los convocados de Luis García Plaza

Así, Luis García Plaza ha convocado a Odysseas Vlachodimos, Juan Iglesias, Julio Díaz, Andrés Castrín, Alfon, Kochorashvili, Robbie Ure, Peque, Vargas, Sangante, Fran González, Manu Bueno, Cardoso, Isaac, Guridi, Félix, Ejuke, Carmona, Fofana, Manuel Ángel, Nico Guillén, Rafa Romero, Íker Muñoz e Ibra Sow.

Son novedad con respecto a los citados ante Osasuna los canteranos Manuel Ángel, Iker Muñoz e Ibra Sow, que tienen muchas papeletas de entrar en el once inicial.