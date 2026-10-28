Pepe Jiménez Sevilla, 28 OCT 2026 - 22:23h.

García Plaza advirtió tras vencer a Osasuna que utilizaría a todos sus hombres disponibles esta semana

El Sevilla suspende la rueda de prensa de Luis García Plaza tras el desgraciado accidente de AVE

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El Sevilla vuelve a la Copa del Rey. El conjunto dirigido por Luis García Plaza, que ha vivido sus últimas horas de preparación consternado por el desgraciado accidente ferroviario vivido este miércoles, debutará este jueves en la competición ante el Sporting de Hortaleza tras la decisión de la RFEF de seguir adelante con el Torneo del KO, y lo hará con multitud de cambios en su alineación.

Sin declaraciones en la previa del encuentro de Luis García Plaza por la suspensión de su rueda de prensa en señal de respeto por las víctimas del accidente, el Sevilla cerró su preparación con multitud de jóvenes en el grupo y una bonita oportunidad para ver a los menos habituales como titulares.

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Las novedades del Sevilla para la Copa del Rey

Sin Marcao ni Miguel Sierra, ambos lesionados aún para varias semanas, Luis García Plaza llega al estreno en la Copa del Rey con casi todos sus jugadores disponibles y con la necesidad, para mantener el ritmo en LALIGA, de hacer muchísimas rotaciones.

Es por ello que se espera que no repita ni un solo jugador respecto al partido de Osasuna e incluso que debuten jugadores como Fran González -que solo jugó en el Trofeo Antonio Puerta- o el joven Iker Muñoz, que de momento no ha tenido oportunidades oficiales con el primer equipo.

Además de ello, jugadores como Manu Bueno, que ha mostrado un gran nivel últimamente, o Peque Fernández, que sigue sin arrancar en el Sánchez-Pizjuán, deberían ser parte de un once titular que guarda algunas (pequeñas) dudas.

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El posible once de García Plaza ante el Sporting de Hortaleza

Con todo lo comentado, esperamos a Fran González como guardameta titular; en la zaga deberían estar José Ángel Carmona y Julio Díaz en los carriles, mientras que Iker Muñoz y Sangante partirían en el eje defensivo.

Para el centro del campo, Manu Bueno parece titularísimo junto a Jon Guridi o Kochorashvili, ambos aún recuperándose de sus molestias y con ganas de ir recuperando protagonismo, dejando que Peque Fernández actúe como mediapunta un poco más adelantado.

Finalmente, arriba, Alfon debería ir a una banda, Rubén Vargas podría ocupar el otro extremo -sin descartar a algún joven canterano- y Robbie Ure estaría de '9' después de ser el punta que menos jugó ante Osasuna.

Posible alineación del Sevilla ante el Sporting de Hortaleza: Fran González; Carmona, Sangante, Iker Muñoz, Julio Díaz; Manu Bueno, Guridi/Kochorashvili, Peque Fernández; Alfon, Rubén Vargas y Robbie Ure.