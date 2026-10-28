María Trigo 28 OCT 2026 - 13:46h.

El entrenador del Córdoba explicó lo sucedido tras la eliminación en la Copa del Rey

Suspendida toda la jornada de Copa del Rey tras el accidente de tren

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Iván Ania, antes de ser entrenador, también fue futbolista. Quizá ese instinto innato de tocar la pelota cada vez que está cerca de ti fue lo que le traicionó este martes por la noche durante el partido entre el Cordoba contra el Atlético Paso en la primera ronda de la Copa del Rey. Un duelo en el que el entrenador asturiano acabó expulsado y en el que su equipo terminó quedando eliminado.

Esto último no es una gran novedad, pues el conjunto cordobés lleva ya varias temporadas en las que no es capaz de ganar un partido en el torneo del KO. Volviendo al gesto de Iván Ania, y tal y como se puede ver en el vídeo del Canal Blanquiverde, el técnico del Córdoba tocó la pelota mientras un rival intentaba luchar por ella. Aunque se excusó diciendo que el balón había salido, lo cierto es que era un gesto completamente evitable y por el que el colegiado del encuentro no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa.

Una acción que le salió muy cara a los suyos, pues además de su expulsión, ese libre indirecto terminó en el tanto del empate del Atlético Paso, que terminó imponiéndose 3-1

¿Qué dijo Iván Ania de la jugada?

El preparador blanquiverde quiso explicar todo lo sucedido en la rueda de prensa posterior al encuentro: "Meto el pie porque veo que el balón está fuera y no tengo intención de cortar ninguna contra. Es más, Egoitz estaba prácticamente a la par del jugador rival e incluso el propio futbolista rival reconoce que el balón estaba fuera. Tienen que tomar decisiones en décimas de segundo. Creo que el árbitro no tenía intención de expulsarme, pero le avisa el línea. Para mí el balón está claramente fuera, porque si no, no meto el pie".

Ahora, Iván Ania se juega una suspensión de hasta cuatro partidos. Veremos a ver en qué quedan las alegaciones del Córdoba por este hecho tras la redacción del acta del árbitro.