Javi Rayo 02 NOV 2026 - 13:11h.

La secuencia ha sido muy comentada en redes sociales

El cuerpo técnico con abrigo, los jugadores en sudadera y Gavi aparece con camiseta sin mangas: De Jong se parte de risa

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Los jugadores del FC Barcelona disfrutaron de su tiempo libre este fin de semana antes de afrontar una semana complicada, con la visita del Aston Villa en la Champions League y el partidazo de LALIGA ante el Atlético de Madrid. Fermín López, Lamine Yamal, Pedri y Rodri Hernández acudieron con sus respectivas parejas a ver el concierto de Melendi en la ciudad condal.

Varios asistentes al evento grabaron el palco de los jugadores del FC Barcelona y el vídeo no tardó en hacerse viral en las redes sociales ¿El motivo? Lo que parece una discusión entre Fermín y su novia Berta Gallardo. Puedes ver la secuencia completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.