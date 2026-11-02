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De la conversación de Fermín con su novia a Rodri dándolo todo: los jugadores del Barça, en el concierto de Melendi

De la conversación de Fermín con su novia a Rodri dándolo todo: los jugadores del Barça, en el concierto de Melendi
Fermín habla con su novia Berta en el concierto de Melendi. Redes Sociales
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Los jugadores del FC Barcelona disfrutaron de su tiempo libre este fin de semana antes de afrontar una semana complicada, con la visita del Aston Villa en la Champions League y el partidazo de LALIGA ante el Atlético de Madrid. Fermín López, Lamine Yamal, Pedri y Rodri Hernández acudieron con sus respectivas parejas a ver el concierto de Melendi en la ciudad condal.

Varios asistentes al evento grabaron el palco de los jugadores del FC Barcelona y el vídeo no tardó en hacerse viral en las redes sociales ¿El motivo? Lo que parece una discusión entre Fermín y su novia Berta Gallardo. Puedes ver la secuencia completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.

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