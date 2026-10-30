María Trigo 30 OCT 2026 - 09:04h.

El humorista pide que se asuman responsabilidad y afirma que "la culpa no puede caer sobre un trabajador"

Marcos Llorente vuelve a la carga por el accidente de Urda: "El respeto a las víctimas es no callarse"

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Hace unas once horas, Manu Sánchez publicó en sus redes sociales una extensa carta en la que hablaba muy claro de lo que sentía tras el trágico accidente de tren de Urda (Toledo) que se ha cobrado la vida de decenas de personas. Este ha sido el segundo accidente ferroviario en España y en la línea Madrid-Andalucía en sólo nueve meses y las opiniones de muchas personas conocidas no paran de sucederse y una de las últimas en llegar es la del citado humorista Manu Sánchez.

La carta de Manu Sánchez

El dolor es cada vez más grande y más desgarrador. Pasan las horas y las horas. Aparece información, intentamos mirar, aprender y entender, pero la rabia y la tragedia son cada vez más profundas. Y Andalucía, otra vez Andalucía.

El fallo humano puede existir, tanto, que el sistema debe estar diseñado para absorberlo y corregirlo. Lo contrario es incomprensible e inadmisible. La culpa no puede caer sobre la espalda de un trabajador, no es justo ni para el trabajador ni para las cientos de vidas que están en sus manos. El sistema debe garantizar las veces que haga falta que la seguridad es la única prioridad, decida el humano lo que decida, falle o no el humano. El sistema está por encima. Y ha fallado todo. La tecnología, el sistema de frenado, las señales, el protocolo, la información, el centro de control, las redundancias de seguridad, todo. Y todo ni puede ni debe fallar.

Dicen los expertos que es imposible que eso pase, pues ha pasado, y ha destrozado la vida de cientos de familias y a un país entero. Otra vez. Ahora toca explicar cómo y por qué. Y la explicación debe ser muy clara y muy consistente. Asumir responsabilidades políticas desde lo más alto es un gesto de humanidad ineludible. Explicaciones claras y asumir responsabilidades políticas. No pueden pasar más días sin dimisiones. Y si no las hay debe haber una explicación muy muy gorda. “Las cosas fallan” y “las personas fallan” no es suficiente.

Descansen en paz las víctimas y fuerza a sus familias. Agradecer a todas las personas y profesionales que están dejándose la piel por ayudar en momentos tan duros y nos devuelven la esperanza en el ser humano cuando todo es dolor y rabia. Absténganse carroñeros, oportunistas e imbéciles de redes. No es el día. Hoy no. Todo mi apoyo y cariño a las víctimas, sus familias y a los trabajadores y trabajadoras de la red ferroviaria de España.