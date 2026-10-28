Javi Rayo 28 OCT 2026 - 19:35h.

Cristóbal Soria se dirigía en AVE a Madrid cuando se produjo el accidente en Urda, Toledo

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Toda España sigue consternada tras el accidente ferroviario de Urda, Toledo, que se ha cobrado ya más de 60 vidas. El fútbol español ha mostrado su apoyo a las víctimas, heridos y familiares de todos ellos. Cristóbal Soria ha intervenido en 'Todo es mentira' para desvelar que se dirigía a Madrid en AVE en el momento del accidente y que tenía un billete para volver a Sevilla para este jueves, justo en el mismo horario al que salió el tren accidentado.

El testimonio de Cristóbal Soria

"Yo tenía AVE a Madrid en la mañana de hoy, a las 9:34 horas. Me encontraba ya en mi vagón, en mi asiento, esperando a que el tren saliera de un momento a otro. Hemos empezado a recibir noticias y se lo he enseñado a una azafata que venía con nosotros y no tenía absolutamente idea de nada. Cuando ha llegado la hora prevista para la salida, el tren no ha salido. Nos han dicho que había una avería, pero las personas que estábamos a bordo ya sabíamos lo que había pasado. Se han vivido momentos de tensión y crispación. Ha habido personas que han tenido que ser atendidas con ataques de ansiedad. Yo por ejemplo mañana cogía el AVE de Madrid a Sevilla a las 8:00 horas, en ese mismo horario. Yo cojo seis AVE a la semana, tres de ida y tres de vuelta. Y, Risto, tengo miedo, tengo mucho miedo", verbaliza Cristóbal Soria.

El exdelegado del Sevilla y tertuliano de El Chiringuito ha tenido que viajar en coche a Madrid para poder estar en Mediaset: "Me he ido a casa, he cogido un coche de gasolina y no había visto imágenes del accidente. En cuanto las he podido ver... tengo mucho miedo, Risto. La vez anterior (Adamumz) me escapé por los pelos y esta vez, exactamente lo mismo. Esto es como una moneda al aire".