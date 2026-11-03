Si estás mirando la Triumph Speed 400 y la Honda CL500, añade esta Ducati: una alternativa brutal

Coches y Motos 03 NOV 2026 - 09:00h.

La Triumph Speed 400 y la Honda CL 500 son dos de las motos más apetecibles que existen

Triumph tiene la moto perfecta para los amantes de las deportivas y de la adrenalina

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La Triumph Speed 400 y la Honda CL 500 son dos de las motos más apetecibles que existen, pero nosotros tenemos localizada una Ducati que nos parece superior en todos los sentidos. Y es que la Scrambler Icon es un modelo impresionante, más sencilla en cuanto a imagen, eso sí que es cierto, pero con un estilo neo retro que nos consigue sorprender gratamente. Y en 2025 recibió una importante actualización, para poder recibir la homologación Euro 5+.

Se puede personalizar en distintos colores, lo que te permite escoger entre amarillo, rojo, negro y muchos más, y cuenta con una imagen muy personal marcado por su faro delantero en forma de X. Pasando a lo que más importa en una moto, que es su propulsor, está refrigerado por aire, con una estructura de dos cilindros en L, lo que la hace tan especial. La cilindrada es de 803 centímetros cúbicos, con una potencia de 73 CV, si bien se puede limitar para el carné A2.

Dispone de un acelerador electrónico ride by wire que gestiona los dos modos de potencia, y tampoco le faltan detalles como el ABS en curva o el control de tracción, mientras que el quickshifter bidireccional es opcional. En la parte ciclo, destacamos la horquilla KYB, el bastidor de tubos de acero, el sub-chasis desmontable o el basculante de aluminio, y el peso del conjunto es de 170 kilos, que no está nada mal. Y en la instrumentación, hay una pantalla digital TFT de 4,3 pulgadas con conectividad.

La Ducati Scrambler Icon cuesta 11.890 euros

Si deseas adquirir esta Ducati Scrambler Icon, una decisión que sin duda sería muy acertada por tu parte, lo que debes de saber es que te bastará con un total de 11.890 euros, un precio que la sitúa al alcance de todas las economías.