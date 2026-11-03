Coches y Motos 03 NOV 2026 - 10:36h.

El SUV japonés es de lo mejor en su categoría

Mazda ajusta el precio del Mazda3, uno de los compactos con mejor equilibrio entre diseño y comportamiento

Compartir







El Volkswagen T-Roc es uno de los SUV compactos más conocidos del mercado europeo. Su nueva generación ha crecido en dimensiones y tecnología, reforzando una fórmula que combina practicidad y una imagen moderna. Sin embargo, el Mazda CX-30 ofrece una interpretación diferente de esta categoría, con una carrocería de proporciones elegantes y un diseño que evita recurrir a elementos excesivamente llamativos.

El modelo japonés apuesta por unas superficies limpias, un frontal reconocible y un interior que concede especial importancia a los materiales. Su atractivo está en una combinación de sencillez y sofisticación que permite distinguirlo de numerosos competidores.

PUEDE INTERESARTE Seguramente no lo conoces, pero este Mazda es un chollo

Un diseño elegante y reconocible

El Mazda CX-30 mide aproximadamente 4,40 metros de longitud, una cifra muy cercana a los 4,37 metros del nuevo Volkswagen T-Roc. Su frontal incorpora la característica parrilla de Mazda, acompañada por unos faros estrechos y una firma luminosa discreta. El capó tiene unas proporciones relativamente largas y presenta superficies suaves que contribuyen a transmitir una imagen elegante.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Mazda CX-80 confirma que Mazda fabrica uno de los SUV más atractivos del mundo

De perfil destacan una línea de techo descendente, una zona acristalada estilizada y unos pasos de rueda protegidos por molduras oscuras. La trasera mantiene unos pilotos de formas redondeadas y un portón que completa su silueta deportiva. El Volkswagen T-Roc apuesta por una carrocería más cuadrada y una presentación exterior moderna, con diferentes elementos luminosos y una imagen robusta.

El Mazda, en cambio, utiliza un lenguaje estético menos recargado. Sus proporciones recuerdan a las de un turismo elevado, una característica que puede resultar especialmente atractiva para quienes no buscan un SUV de apariencia voluminosa.

PUEDE INTERESARTE Mazda ajusta el precio del Mazda3, uno de los compactos con mejor equilibrio entre diseño y comportamiento

Un interior que transmite calidad

El habitáculo del CX-30 mantiene una distribución relativamente sencilla, con una pantalla multimedia situada en una posición elevada y numerosos mandos físicos. Mazda utiliza materiales agradables, revestimientos cuidados y una disposición orientada al conductor. El sistema multimedia se controla principalmente mediante un mando giratorio situado en la consola central, una solución que permite gestionar numerosas funciones sin depender exclusivamente de una pantalla táctil.

Los asientos delanteros ofrecen una buena comodidad y la posición de conducción es relativamente baja para tratarse de un SUV. La segunda fila dispone de espacio suficiente para desplazamientos habituales, aunque la línea de techo y la superficie acristalada condicionan la sensación de amplitud. El maletero ofrece aproximadamente 430 litros en determinadas versiones.

El nuevo Volkswagen T-Roc alcanza los 475 litros, por lo que mantiene una ventaja objetiva en capacidad de carga. También puede resultar más práctico para familias que necesitan transportar equipaje con frecuencia.

Motores de gasolina con etiqueta ECO

El Mazda CX-30 utiliza motores de gasolina con tecnología de hibridación ligera. Entre sus alternativas se encuentra el motor e-Skyactiv G de 2,5 litros y el e-Skyactiv X de 2,0 litros, con diferentes niveles de potencia según la versión. Ambos incorporan tecnología Mazda M Hybrid y obtienen la etiqueta ECO de la DGT.

El fabricante también ofrece transmisiones manuales y automáticas, además de versiones con tracción total en determinadas configuraciones. El Volkswagen T-Roc apuesta por motores turboalimentados de menor cilindrada y sistemas de hibridación ligera. Su planteamiento mecánico es diferente, con una oferta especialmente orientada a la eficiencia y la facilidad de utilización.

El Mazda responde con motores de gasolina de mayor cilindrada y una conducción que busca transmitir sensaciones naturales. No es necesariamente más eficiente ni más práctico que el Volkswagen. Sin embargo, ofrece una combinación interesante de diseño, calidad interior y personalidad mecánica. Para quienes valoran una carrocería elegante y prefieren un SUV que no recurra a elementos estéticos exagerados, el CX-30 continúa siendo una alternativa especialmente atractiva.