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Coches y motos

Si el Honda HR-V y el Kia Niro están entre tus candidatos, mira también este SUV: su consumo reducido y su tecnología híbrida son dos argumentos de peso

Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross. Toyota
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El Honda HR-V y el Kia Niro son dos opciones habituales entre quienes buscan un SUV híbrido, pero Toyota tiene un modelo que también merece atención. Se trata del Corolla Cross, una alternativa que combina eficiencia, comodidad y un equipamiento generoso. La marca japonesa aprovecha su experiencia con la electrificación para ofrecer un vehículo familiar que no necesita enchufes y resulta especialmente agradable en ciudad.

El Toyota Corolla Cross mide 4,46 metros de largo, 1,82 metros de ancho y 1,62 metros de alto. Su carrocería ofrece una posición de conducción elevada y un habitáculo pensado para viajar cómodamente. El maletero dispone de 390 litros, una capacidad suficiente para el uso cotidiano, aunque algunos competidores ofrecen más espacio para el equipaje.

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Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross. Toyota

Dos versiones mecánicas muy eficientes

En el apartado mecánico, está disponible con dos mecánicas híbridas autorrecargables. La versión de acceso, denominada Hybrid 140, desarrolla 140 CV y utiliza una transmisión automática e-CVT. La tracción es delantera y el consumo homologado se sitúa en 5 litros cada 100 kilómetros. Además, sus emisiones de CO₂ son de 113 g/km según el ciclo WLTP. El Corolla Cross Hybrid 140 cuesta 35.250 euros al contado o 36.500 euros financiados.

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Por encima aparece el Hybrid 200, que eleva la potencia hasta los 197 CV. Esta variante también combina gasolina y electricidad, con cambio automático e-CVT y tracción delantera. Su mayor potencia permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y alcanzar los 180 km/h. Ambas versiones cuentan con la etiqueta ECO de la DGT.

Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross. Toyota

El equipamiento está a la altura

El acabado Style incorpora una dotación tecnológica bastante completa. Toyota incluye llantas de 18 pulgadas, faros Bi-LED, climatizador bizona y una pantalla multimedia de 10,5 pulgadas. También dispone de Apple CarPlay, Android Auto, cargador inalámbrico, acceso sin llave y portón trasero eléctrico.

La seguridad también ocupa un lugar destacado. El Corolla Cross equipa control de crucero adaptativo, sistema de precolisión, alerta de tráfico cruzado trasero y asistente de mantenimiento de carril. A estos elementos se suman cámara posterior, sensores de aparcamiento y numerosos airbags.

Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross. Toyota
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