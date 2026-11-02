DS reivindica la elegancia francesa con uno de los SUV más distinguidos y personales de su catálogo

Coches y Motos 02 NOV 2026 - 13:34h.

Diseño exclusivo, tecnología y confort con un motor híbrido de 145 CV

Nuevo problema, y serio, para Opel, Citroën, Peugeot y DS

Compartir







El DS 7 demuestra que un SUV prémium no necesita parecerse a un Audi, un BMW o un Mercedes para resultar atractivo. La firma francesa ha desarrollado un modelo con personalidad propia, donde el diseño, los materiales y el confort tienen especial protagonismo. Su propuesta se aleja de las líneas más convencionales y apuesta por una elegancia que recuerda a los grandes automóviles franceses.

El diseño exterior es una de las señas de identidad del DS 7. Su frontal incorpora una parrilla de grandes dimensiones y los sofisticados faros DS Pixel LED Vision 3.0, con iluminación adaptativa e intermitentes dinámicos. Los pilotos traseros presentan un diseño tridimensional y las llantas de aleación de 19 pulgadas completan una imagen distinguida, sin necesidad de recurrir a una estética excesivamente deportiva.

Un tapado entre los SUV premium a tener muy en cuenta

El habitáculo mantiene esa apuesta por el refinamiento. DS ofrece asientos delanteros calefactados y regulables eléctricamente, con memoria para el conductor. También incorpora climatizador bizona, acceso y arranque sin llave, retrovisores eléctricos y parabrisas calefactado. Los detalles decorativos y el cuidado de los acabados refuerzan la sensación de estar ante un automóvil de categoría superior.

PUEDE INTERESARTE DS tiene una alternativa más atractiva a Tesla

La tecnología tampoco se queda atrás. El DS 7 equipa el sistema multimedia DS Iris System, servicios conectados y un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas. La dotación de seguridad incluye frenada automática de emergencia, vigilancia de la atención del conductor y sensores de aparcamiento delanteros y traseros. También puede incorporar una cámara trasera digital de alta definición.

Así es el DS 7 más económico

El DS 7 mide 4,59 metros de largo y 1,90 metros de ancho, con una distancia entre ejes de 2,73 metros. Estas proporciones favorecen la amplitud interior. El maletero ofrece 555 litros, ampliables hasta 1.752 litros con los asientos abatidos. Una capacidad que permite afrontar viajes familiares con equipaje sin demasiadas complicaciones.

El DS 7 está disponible desde 40.160 euros al contado. La marca también anuncia una financiación de 325 euros mensuales, con una entrada de 7.943,93 euros y una última cuota de 27.000 euros.

POr estas cifras te llevas la versión híbrida de acceso. Desarrolla 145 CV y utiliza un cambio automático. DS anuncia un consumo combinado de 5,3 litros cada 100 kilómetros, una aceleración de 0 a 100 km/h en 10,4 segundos y una velocidad máxima de 198 km/h.