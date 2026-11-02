Coches y Motos 02 NOV 2026 - 13:29h.

El pequeño SUV italiano es una alternativa a los low cost

El Fiat que es, para muchos, el más feo de la marca

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Fiat quiere recuperar protagonismo entre los coches eléctricos asequibles con un modelo que combina una carrocería práctica, una estética inspirada en el pasado y una autonomía suficiente para numerosos desplazamientos cotidianos. El Grande Panda eléctrico representa una propuesta diferente a la del pequeño Dacia Spring y se convierte en un competidor directo del Citroën ë-C3, con el que comparte parte de su desarrollo técnico.

Uno de sus principales argumentos comerciales es una oferta que anuncia cuotas desde 229 euros mensuales. Sin embargo, como sucede habitualmente con este tipo de financiación, conviene analizar las condiciones completas antes de valorar cuánto cuesta realmente el automóvil.

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Un eléctrico urbano con 320 kilómetros de autonomía

El Fiat Grande Panda eléctrico utiliza un motor de 113 CV y una batería de 44 kWh. Esta configuración permite homologar hasta 320 kilómetros de autonomía en ciclo combinado WLTP, una cifra adecuada para un vehículo orientado principalmente a los desplazamientos urbanos e interurbanos. Su motor eléctrico ofrece una respuesta inmediata, especialmente útil para circular por ciudad, incorporarse a vías rápidas y afrontar trayectos cotidianos.

La batería también admite recarga rápida en corriente continua de hasta 100 kW, lo que permite recuperar una parte importante de su capacidad durante una parada relativamente corta. Otra característica interesante es la posibilidad de incorporar un cable de carga retráctil integrado en el frontal, una solución pensada para facilitar la conexión a determinados puntos de recarga.

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El Dacia Spring utiliza una filosofía más sencilla y está especialmente orientado a la movilidad urbana. El Citroën ë-C3 ofrece una propuesta mecánica más cercana a la del Fiat, aunque cada modelo mantiene su propia personalidad estética y diferentes configuraciones de equipamiento.

Un diseño retro y espacio para cinco ocupantes

El Grande Panda mide aproximadamente 3,99 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas con formas muy cuadradas. Su diseño recupera numerosos elementos del Panda original, especialmente las proporciones sencillas, las superficies planas y los detalles geométricos. El frontal incorpora unos faros con una firma luminosa formada por pequeños cuadrados, mientras las puertas presentan el nombre Panda integrado en la chapa.

La trasera también utiliza formas verticales, con unos pilotos que recuerdan a los del modelo histórico. El interior mantiene esa filosofía, con una presentación desenfadada, numerosos espacios de almacenamiento y una pantalla multimedia de 10,25 pulgadas en determinadas versiones. El maletero de la variante eléctrica ofrece 361 litros, una capacidad interesante para un automóvil que no llega a los cuatro metros.

Además, dispone de cinco plazas, frente a las cuatro del Dacia Spring. Esta diferencia puede resultar importante para quienes necesitan utilizar el vehículo como coche principal de una familia pequeña.

Desde 229 euros al mes, pero con una cuota final importante

La promoción de Fiat contempla una cuota de 229 euros mensuales durante 36 meses para el Grande Panda Pop eléctrico de 113 CV. La mensualidad incluye una cuota financiera de 214,09 euros y un seguro de crédito opcional de 14,91 euros. Sin embargo, al finalizar el contrato aparece una última cuota de 12.652,96 euros. El precio total a plazos anunciado es de 24.754,23 euros, mientras el precio al contado se sitúa en 21.135 euros.

La oferta está sujeta a aprobación financiera y tiene validez hasta el 31 de octubre de 2026, según las condiciones publicadas por Fiat. Por tanto, los 229 euros mensuales no deben interpretarse como el coste completo del automóvil. El Grande Panda eléctrico tiene argumentos más allá de su financiación. Ofrece una autonomía razonable, cinco plazas y una carrocería con personalidad.

No es necesariamente más económico que el Dacia Spring ni supera al Citroën ë-C3 en todos los apartados, pero combina una estética muy particular con una practicidad interesante. Para quienes buscan un eléctrico pequeño sin renunciar al espacio y al diseño, el Fiat merece figurar entre las alternativas a considerar.