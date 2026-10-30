Más preparado para las escapadas en familia y, para algunos, una compra más recomendable que el Nissan Qashqai

Coches y Motos 30 OCT 2026 - 11:53h.

Renault tiene una alternativa al Qashqai

Nissan recupera su mejor todoterreno

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El Nissan Qashqai es uno de los SUV compactos más conocidos del mercado europeo. Sus dimensiones razonables, su diseño moderno y la tecnología e-Power lo convierten en una alternativa interesante para quienes buscan un automóvil familiar de uso cotidiano. Sin embargo, cuando las necesidades de espacio aumentan, el Renault Espace ofrece una propuesta diferente: una carrocería más grande, hasta siete plazas y un habitáculo especialmente versátil.

El modelo francés ha abandonado su tradicional formato de monovolumen para convertirse en un SUV, pero mantiene una parte importante de su filosofía original. Su principal argumento sigue siendo transportar pasajeros y equipaje con comodidad, especialmente durante los desplazamientos largos.

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Una carrocería más grande y hasta siete plazas

El Renault Espace mide aproximadamente 4,74 metros de longitud, frente a los 4,43 metros del Nissan Qashqai. La diferencia resulta importante desde el punto de vista de la habitabilidad, ya que permite disponer de una segunda fila más espaciosa y una tercera fila opcional. El Espace puede configurarse con cinco o siete plazas, una posibilidad que amplía considerablemente su versatilidad.

Las dos plazas adicionales resultan especialmente interesantes para familias que necesitan transportar ocasionalmente a más ocupantes. Cuando no se utilizan, pueden plegarse para ampliar la capacidad del maletero. En la versión de cinco plazas, el volumen de carga puede alcanzar los 620 litros según la configuración y el método de medición.

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En la variante de siete plazas, la capacidad se reduce considerablemente cuando todos los asientos están ocupados, pero aumenta al plegar la última fila. El Qashqai ofrece un tamaño más manejable para circular por ciudad, aunque no dispone de una tercera fila.

Un interior tecnológico y preparado para viajar

El habitáculo del Renault Espace incorpora el sistema OpenR, con instrumentación digital y una pantalla multimedia vertical. También dispone de conectividad avanzada, diferentes asistentes de conducción y numerosos elementos de confort. Dependiendo del acabado puede incorporar el techo panorámico Solarbay, que permite modificar electrónicamente su transparencia.

Otro elemento interesante es el sistema 4Control Advanced, que utiliza dirección en las cuatro ruedas para mejorar la maniobrabilidad a baja velocidad y la estabilidad en carretera. Esta tecnología resulta especialmente útil en un automóvil de casi 4,75 metros, ya que facilita las maniobras en espacios reducidos.

La segunda fila dispone de una banqueta deslizante que permite adaptar el espacio disponible para los pasajeros y el equipaje. El Nissan Qashqai también ofrece un interior moderno y una buena dotación tecnológica, pero el Renault está claramente orientado a necesidades familiares de mayor capacidad.

Un híbrido de 200 CV sin necesidad de enchufarlo

El Renault Espace utiliza un sistema híbrido autorrecargable E-Tech de 200 CV. Combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica y permite reducir el consumo, especialmente en recorridos urbanos. El sistema gestiona automáticamente el funcionamiento de ambos motores y recupera energía durante las frenadas.

Además, obtiene la etiqueta ECO de la DGT y no necesita conectarse a un punto de carga. Renault anuncia una autonomía total de hasta 1.100 kilómetros en condiciones de homologación, aunque la cifra real depende del tipo de recorrido y del consumo.

El Nissan Qashqai también dispone de tecnología híbrida e-Power, con un funcionamiento particular en el que las ruedas reciben siempre la fuerza de un motor eléctrico. Ambos ofrecen soluciones interesantes para quienes quieren reducir el consumo sin recurrir a un híbrido enchufable. La principal diferencia está en el planteamiento familiar.

El Qashqai resulta más adecuado para quienes buscan un SUV compacto y fácil de utilizar por ciudad. El Espace, en cambio, ofrece más espacio, siete plazas opcionales y una carrocería especialmente preparada para viajar. Para quienes necesitan transportar a varios ocupantes y mucho equipaje, el Renault puede resultar una compra más completa, aunque también exige asumir un mayor tamaño exterior y un precio superior.