El Peugeot 3008 es más atrevido, tecnológico y, muy importante, una alternativa fiable al Renault Austral

Coches y Motos 30 OCT 2026 - 19:23h.

El modelo francés sigue siendo una referencia

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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El Renault Austral se ha consolidado como uno de los SUV compactos más interesantes para quienes buscan un coche familiar con tecnología híbrida y un diseño moderno. Sin embargo, el Peugeot 3008 propone una interpretación diferente de esta categoría. Su carrocería de inspiración fastback, un interior especialmente tecnológico y una gama electrificada muy completa lo convierten en una alternativa que merece atención.

La tercera generación ha cambiado profundamente respecto a su antecesora. Peugeot ha apostado por un diseño más atrevido, una plataforma moderna y diferentes posibilidades mecánicas, desde versiones híbridas hasta alternativas completamente eléctricas. Su principal atractivo está en ofrecer una experiencia distinta a la de numerosos SUV convencionales.

Una carrocería de inspiración cupé

El Peugeot 3008 mide aproximadamente 4,54 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora unos faros estrechos, una firma luminosa de tres garras y una parrilla integrada en unas superficies especialmente trabajadas. De perfil aparece uno de sus elementos más reconocibles: una línea de techo que desciende hacia la parte posterior y crea una silueta cercana a la de un SUV cupé.

La trasera mantiene unas formas contundentes, con un portón inclinado y unos pilotos horizontales. El Renault Austral apuesta por una carrocería más convencional, con una línea de techo que favorece el aprovechamiento del espacio interior. El Peugeot, en cambio, concede mayor importancia a la estética, aunque mantiene una capacidad de carga interesante. Su maletero ofrece aproximadamente 520 litros, una cifra suficiente para viajes familiares y desplazamientos cotidianos.

Un interior que busca diferenciarse

El habitáculo del 3008 es uno de los elementos que más lo distinguen de sus competidores. Peugeot utiliza el Panoramic i-Cockpit, con una pantalla curva de 21 pulgadas en determinadas versiones y un volante compacto situado por debajo de la instrumentación. También incorpora una consola central elevada, diferentes materiales decorativos y una distribución que transmite una sensación tecnológica.

Los mandos configurables i-Toggles permiten acceder rápidamente a determinadas funciones del vehículo. El Renault Austral también dispone de una presentación digital moderna, con el sistema OpenR Link y servicios de Google integrados. Sin embargo, el Peugeot apuesta por una disposición menos convencional y una experiencia visual especialmente llamativa. La segunda fila ofrece espacio suficiente para adultos y los asientos delanteros están orientados a proporcionar comodidad durante los desplazamientos largos.

Diferentes motores y una fiabilidad que debe evaluarse con perspectiva

La gama del Peugeot 3008 incluye una versión híbrida de 145 CV con tecnología de 48 voltios, una alternativa híbrida enchufable y diferentes configuraciones completamente eléctricas bajo la denominación E-3008. Esta variedad permite adaptar la compra a necesidades muy diferentes. El Renault Austral apuesta por sistemas híbridos autorrecargables, especialmente interesantes para quienes quieren reducir el consumo sin depender de un punto de carga.

En materia de fiabilidad, conviene evitar afirmaciones categóricas. El nuevo Peugeot 3008 utiliza una plataforma y una generación de sistemas electrificados relativamente recientes, por lo que todavía necesita acumular más años de utilización para disponer de una perspectiva completa sobre su durabilidad. Esto no significa que sea una alternativa poco fiable, pero tampoco permite asegurar que supere al Austral en este apartado.

Es importante distinguir las mecánicas actuales de los motores utilizados en generaciones anteriores y comprobar las condiciones de garantía, mantenimiento y posibles campañas técnicas. El Peugeot tiene argumentos sólidos en diseño, tecnología y variedad mecánica. El Renault responde con un planteamiento familiar práctico y una tecnología híbrida que no requiere recarga externa.

Para quienes valoran una carrocería original, un habitáculo moderno y la posibilidad de escoger entre diferentes niveles de electrificación, el 3008 puede resultar especialmente convincente.

Su atractivo no depende de prometer una fiabilidad superior, sino de combinar un diseño distintivo con una oferta mecánica amplia y una presentación tecnológica poco habitual en su categoría.