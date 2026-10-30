Coches y Motos 30 OCT 2026 - 16:44h.

El SUV alemán sigue estando un escalón por encima respecto al sueco

El nuevo Mercedes CLE es uno de los coches más elegantes que ha fabricado Mercedes en décadas

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Mercedes y Volvo representan dos maneras diferentes de interpretar los SUV compactos premium. La marca sueca apuesta por una estética sobria, materiales agradables y una imagen asociada al diseño escandinavo. Mercedes, en cambio, utiliza una presentación más tecnológica y un lenguaje visual que combina elegancia con ciertos detalles deportivos. El GLA es uno de los mejores ejemplos de esa filosofía.

El SUV alemán se ha convertido en una alternativa interesante para quienes buscan un automóvil de dimensiones contenidas, pero no quieren renunciar a una imagen distinguida ni a un equipamiento tecnológico avanzado. Frente al Volvo XC40, ofrece una personalidad diferente, especialmente en su habitáculo.

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Un diseño elegante con proporciones deportivas

El Mercedes GLA mide aproximadamente 4,41 metros de longitud, una cifra prácticamente idéntica a la del Volvo XC40. Su carrocería presenta una línea de techo suavemente descendente, pasos de rueda marcados y unas proporciones que transmiten una imagen dinámica. El frontal incorpora una parrilla de grandes dimensiones con la estrella de Mercedes en posición central, acompañada por unos faros estilizados y un paragolpes de formas deportivas.

De perfil destaca una superficie acristalada relativamente compacta y una línea de cintura elevada. La trasera mantiene unos pilotos horizontales y un portón de grandes dimensiones, con un diseño que busca transmitir anchura. El Volvo XC40 utiliza formas más cuadradas, una superficie acristalada generosa y una carrocería que concede mayor importancia a la funcionalidad. Ambos tienen una estética reconocible, pero el Mercedes apuesta por una apariencia más estilizada.

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Un habitáculo donde la tecnología es protagonista

Una de las principales características del GLA está en su interior. El modelo incorpora el sistema multimedia MBUX, con instrumentación digital y una pantalla central que permite gestionar numerosas funciones. Dependiendo del acabado, también dispone de navegación avanzada, reconocimiento de voz y diferentes posibilidades de personalización de la información.

La iluminación ambiental, los aireadores de diseño circular y la distribución del salpicadero contribuyen a crear una atmósfera especialmente tecnológica. Los asientos ofrecen una buena comodidad y pueden incorporar regulación eléctrica, calefacción y diferentes ajustes. La segunda fila dispone de espacio suficiente para adultos, aunque el GLA no destaca por ofrecer una amplitud especialmente generosa.

El maletero alcanza aproximadamente 435 litros en determinadas versiones, mientras las híbridas enchufables ofrecen una capacidad inferior. El Volvo XC40 dispone de alrededor de 450 litros y utiliza un habitáculo de presentación más minimalista, con materiales y soluciones de almacenamiento especialmente prácticos.

Una gama mecánica con diferentes alternativas

El Mercedes GLA ofrece motores de gasolina y diésel, además de versiones electrificadas. Las mecánicas de gasolina con hibridación ligera permiten obtener la etiqueta ECO de la DGT y mejorar la suavidad de funcionamiento. También existe una alternativa híbrida enchufable, el GLA 250 e, capaz de realizar desplazamientos cotidianos utilizando electricidad.

Las versiones deportivas AMG completan una gama orientada a compradores con necesidades muy diferentes. El Volvo XC40 utiliza principalmente motores de gasolina con hibridación ligera en su oferta actual, mientras las versiones completamente eléctricas se comercializan bajo la denominación EX40. Por tanto, el Mercedes dispone de una variedad mecánica interesante, especialmente para quienes buscan un híbrido enchufable.

El Volvo responde con una presentación más discreta y una filosofía especialmente orientada al confort. La elección entre ambos depende de las prioridades de cada comprador. El GLA puede resultar más atractivo para quienes valoran un interior tecnológico, una imagen deportiva y numerosas posibilidades de equipamiento.

El XC40 mantiene argumentos sólidos en practicidad y diseño escandinavo. Pero el Mercedes consigue combinar una carrocería elegante con una experiencia digital que continúa siendo uno de sus principales elementos diferenciadores.