Si tu lista acaba en KTM 390 Duke y Triumph Speed 400, añade esta naked de diseño singular
Está destinada para los usuarios con carné A2
KTM convierte en accesible su deportiva más deseada por todos
Si buscas una moto nueva, y estabas pensando en las más típicas, como la KTM 390 Duke o la Triumph Speed 400, déjanos recomendarte otra que no te va a defraudar en absoluto. Porque la Husqvarna Svartpilen 401 también cuenta con todo lo necesario para ser considerada como un acierto rotundo, siendo una naked moderna de inspiración scrambler, destinada para los usuarios con carné A2, y que en 2024 sufrió una actualización muy importante.
Entre las novedades que recibió, se incluyen un nuevo chasis y un nuevo basculante, una mayor distancia entre ejes, una altura del asiento rebajada, un depósito con mayor capacidad de combustible, un manillar más ligero, una caja de cambios revisada o el sistema antirrobo de serie. El sistema de suspensiones está fabricado por WP, los frenos son ByBre y el ABS, sensible a la inclinación, se puede desconectar sin ningún tipo de problema.
En cuanto al propulsor que tiene equipado, es de un solo cilindro, de cuatro tiempos, con una cilindrada de 398 centímetros cúbicos. Incluye quickshifter bidireccional, con control de tracción en curva y embrague asistido, y declara una potencia total de 45 CV. La iluminación es completa de LED, y en la instrumentación digital nos podemos encontrar con una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad, que se maneja mediante piñas retroiluminadas.
La Husqvarna Svartpilen 401 puede ser tuya si pagas 6.399 euros
No tienes que hipotecarte a largo plazo ni hacer ningún esfuerzo sobrehumano para conseguir la Husqvarna Svartpilen 401. Tan solo te hará falta poner un total de 6.399 euros, y la podrás tener en el garaje de tu vivienda sin problema alguno. No lo pienses en exceso y aprovecha esta oportunidad, de la que es imposible que te puedas arrepentir en algún momento.