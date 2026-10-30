Coches y Motos 30 OCT 2026 - 07:14h.

El SUV familiar que eligen los amantes de los deportivos

La alternativa al Peugeot 3008 que muchos consideran más equilibrada destaca por su reputación de fiabilidad

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El Cupra Formentor tiene algo que muchos SUV han perdido: personalidad propia. Su frontal agresivo, sus líneas afiladas y su silueta deportiva consiguen que destaque entre sus competidores. Incluso frente al elegante Alfa Romeo Tonale, el modelo español puede resultar más atractivo para muchos conductores. Cupra ha conseguido crear un coche reconocible a primera vista, sin necesidad de recurrir a grandes dimensiones.

Pero el Formentor no destaca únicamente por su estética. Su carrocería baja favorece una conducción más cercana a la de un turismo, mientras que su habitáculo conserva la versatilidad de un SUV. Cupra ha sabido combinar ambos mundos. Y aunque el Alfa Romeo Tonale tiene seguidores incondicionales, el Formentor demuestra que el diseño deportivo también puede ir acompañado de practicidad y tecnología.

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Carácter muy deportivo sin olvidar la faceta familiar

El Formentor tampoco sigue las proporciones habituales de un SUV familiar. Mide 4,45 metros de largo y apenas 1,52 metros de alto, una combinación que refuerza su aspecto deportivo. Su distancia entre ejes alcanza los 2,68 metros y el maletero ofrece 450 litros. El modelo mantiene así suficiente practicidad para competir con el Kia Sportage y el Nissan Qashqai, aunque apuesta por una imagen diferente.

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La versión de acceso utiliza un motor de gasolina 1.5 de 150 CV y 250 Nm de par máximo. Cupra lo combina con una caja manual de seis velocidades y tracción delantera. El Formentor acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos, alcanza los 204 km/h y homologa un consumo de 6,6 litros cada 100 kilómetros. Unas prestaciones que encajan con su carácter dinámico.

Versiones mecánicas para todos los gustos

La marca también ofrece este motor con tecnología híbrida ligera MHEV desde 35.112 euros. Esta alternativa resulta especialmente interesante porque permite acceder a la etiqueta ECO de la DGT. Para quienes buscan mayores prestaciones, la gama contempla otras motorizaciones de gasolina, incluidas variantes de 204, 333 y 390 CV, que llevan el planteamiento deportivo mucho más lejos.

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El Formentor híbrido enchufable merece una mención aparte. Cuesta desde 45.518 euros y combina un motor de gasolina de 150 CV con otro eléctrico. El conjunto entrega 204 CV y 350 Nm, acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza los 210 km/h. Además, puede recorrer hasta 124 kilómetros utilizando únicamente electricidad, según homologación.

El equipamiento también contribuye a su atractivo. Cupra ofrece llantas de aleación de 18 pulgadas, faros LED, climatizador de tres zonas y acceso sin llave. El conductor dispone de sensores de aparcamiento delanteros y traseros, reconocimiento de señales y detector de fatiga. Los retrovisores eléctricos calefactados y los cristales posteriores oscurecidos completan la dotación.