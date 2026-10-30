La Benelli Tornado 500 gana atractivo: una deportiva que pone contra las cuerdas a rivales más caros

Coches y Motos 30 OCT 2026 - 05:06h.

Es una moto ágil, que se apoya en unas suspensiones de gran nivel

Más bonita, accesible y, para algunos, una opción mejor que la Benelli TRK 702

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Desde Benelli no se conforman con poco, y siempre buscan la manera de sorprender y de llegar a más gente. Es por ello que no dejan de renovarse, y lo hacen con un modelo como esta Tornado 500, que no puede ser más apetecible, al combinar calidad y equipamiento. Es una sport muy llamativa por su diseño, apta para la gente con carné A2, y que donde más destaca es en su apartado frontal, con sus dos imponentes guías de LED o sus luces traseras.

El motor que utiliza esta moto es de dos cilindros en línea, con distribución por doble árbol de levas y ocho válvulas, que rinde a una potencia de 47,6 CV a 8.500 revoluciones por minuto, y un par máximo de 46 Nm a 6.000 rpm. Es decir, que se encuentra justo al límite de lo permitido para llevarla con la licencia A2. Cuenta con embrague anti-rebote de serie para facilitar la conducción deportiva, y está construida sobre un chasis tubular de acero tipo Trellis, al que se encuentra anclado un basculante de doble brazo de aluminio.

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Es una moto ágil, que se apoya en unas suspensiones de gran nivel, con una horquilla invertida Marzocchi, ajustable en precarga y compresión, o un mono amortiguador trasero regulable en precarga y en rebote. Si hablamos del equipamiento, lo que más nos llama la atención es la pantalla TFT de cinco pulgadas que tiene en su instrumentación, con opción de conectividad y Bluetooth. Y también cuenta con dos tomas de corriente USB y USB-C.

La Benelli Tornado 500 cuesta 6.490 euros

No te hará falta realizar un pago desorbitado para conseguir la Benelli Tornado 500, y es que tan solo tendrás que desembolsar un total de 6.490 euros para que la puedas tener en el garaje.