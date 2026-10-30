La alternativa al Ford Kuga híbrido enchufable que quiere conquistar por su tecnología y su fiabilidad

Coches y Motos 30 OCT 2026 - 08:50h.

Este 'plan b' al Ford Kuga es una opción aún más polivalente

La alternativa al Peugeot 3008 que muchos consideran más equilibrada destaca por su reputación de fiabilidad

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El Ford Kuga PHEV es uno de los SUV familiares que más ha apostado por la electrificación. Su sistema híbrido enchufable permite realizar desplazamientos cotidianos utilizando electricidad y mantener la libertad de un motor de gasolina para los viajes largos. Sin embargo, Mitsubishi dispone de una alternativa que combina una tecnología especialmente desarrollada, tracción total y una trayectoria consolidada en este tipo de vehículos: el Outlander PHEV.

El modelo japonés representa una evolución importante respecto a su antecesor. Es más potente, dispone de una batería de mayor capacidad y ofrece un habitáculo considerablemente más refinado. También incorpora una garantía comercial de hasta ocho años, un argumento que puede resultar decisivo para quienes buscan conservar el coche durante bastante tiempo.

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Un SUV familiar de casi 4,72 metros

El Mitsubishi Outlander PHEV mide aproximadamente 4,72 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas con proporciones robustas. Su frontal está dominado por una parrilla de grandes dimensiones, acompañada por unos grupos ópticos divididos en diferentes niveles y una firma luminosa reconocible. De perfil destacan una línea de techo elevada, pasos de rueda marcados y una superficie acristalada generosa.

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La trasera mantiene un portón de grandes dimensiones y unos pilotos horizontales que refuerzan visualmente la anchura del vehículo. El habitáculo también ha experimentado una transformación importante, con materiales cuidados, instrumentación digital de 12,3 pulgadas y una pantalla multimedia del mismo tamaño. Dependiendo del acabado puede incorporar asientos con funciones de confort, cámaras de visión periférica y un sistema de sonido desarrollado junto a Yamaha.

El maletero ofrece aproximadamente 490 litros, una capacidad adecuada para viajes familiares. A diferencia de determinadas generaciones anteriores, el Outlander PHEV comercializado en Europa dispone de cinco plazas.

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Hasta 85 kilómetros utilizando electricidad

La mecánica del Outlander PHEV combina un motor de gasolina de 2,4 litros con dos motores eléctricos, uno situado en cada eje. La potencia conjunta alcanza los 306 CV, una cifra que permite ofrecer una respuesta enérgica para un SUV de estas dimensiones. La batería tiene una capacidad de 22,7 kWh y permite recorrer hasta 85 kilómetros en modo eléctrico según homologación WLTP.

Es una autonomía suficiente para cubrir numerosos desplazamientos cotidianos sin consumir gasolina, siempre que se recargue regularmente. El sistema puede funcionar utilizando exclusivamente los motores eléctricos, con el propulsor de gasolina como generador o combinando ambas fuentes de energía. Además, incorpora la tracción total Super All Wheel Control, desarrollada para mejorar la motricidad y la estabilidad sobre diferentes superficies.

El Ford Kuga PHEV también ofrece una autonomía eléctrica competitiva y puede resultar más eficiente en determinados recorridos, especialmente por su menor complejidad de transmisión. Sin embargo, el Mitsubishi destaca por su tracción total eléctrica y una potencia considerablemente superior.

La garantía refuerza su atractivo

Mitsubishi fue uno de los fabricantes pioneros en popularizar los SUV híbridos enchufables. El Outlander acumula varias generaciones de desarrollo y la nueva entrega aprovecha esa experiencia para mejorar la autonomía, las prestaciones y el confort. La marca ofrece una garantía de hasta ocho años o 160.000 kilómetros, siempre que se cumplan las condiciones de mantenimiento y renovación de la cobertura.

Es un argumento comercial importante, aunque no garantiza que el vehículo esté completamente libre de averías. La fiabilidad real dependerá del mantenimiento, del uso y del comportamiento de sus componentes durante los próximos años. El Ford Kuga mantiene ventajas en precio y puede resultar más accesible para determinados compradores.

El Outlander responde con una presentación más sofisticada, tracción total y una mecánica enchufable especialmente completa. Para quienes buscan un SUV familiar electrificado y valoran la tecnología, la seguridad y una cobertura comercial prolongada, el Mitsubishi constituye una alternativa que merece atención.