Zontes acerca el concepto de scooter a quienes no necesitan grandes prestaciones

Coches y Motos 29 OCT 2026 - 09:08h.

Equipa un propulsor de un solo cilindro, que garantiza una respuesta rápida,

Zontes tiene la mejor trail para asfalto

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En Zontes han acercado las scooter a un público más amplio, con una moto que es muy peculiar y original en todos los sentidos. Esto hace de la 368 G ETC una moto tan atractiva, única en su especie, y que cuenta con una serie de novedades muy llamativas, incluyendo un nivel de electrónica y de equipamiento muy completo, y con la incorporación del acelerador electrónico Bosch, que es la principal característica. Pero eso no es todo en absoluto.

También se ha modificado el radiador de aceite, se ha hecho un escape más ligero, se han mejorado los amortiguadores traseros, se ha puesto un asiento calefactable para el piloto y el pasajero o se ha hecho cinco kilos más ligera. El resultado es una moto muy completa, con una potencia aceptable, teniendo en cuenta sus limitaciones, y que es ideal para los usuarios con carné A2. Por lo tanto, no nos cabe duda de que es una inversión muy acertada.

Equipa un propulsor de un solo cilindro, que garantiza una respuesta rápida, gracias a sus casi 40 CV de potencia y a sus 40 Nm de par máximo, con un consumo homologado de 3,5 litros por cada 100 kilómetros, una cifra muy razonable. Tiene varios modos de conducción, y también ayudas para la conducción como el control de tracción desconectable, el control de velocidad de crucero o el ABS. Y en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT de ocho pulgadas con conectividad.

La Zontes 368 G ETC cuesta 5.592 euros

El precio de la Zontes 368 G ETC es lo que invita a querer conseguirla, pues no hace falta que realices una inversión descomunal si deseas hacerla tuya. Basta con que pongas encima de la mesa un total de 5.592 euros, lo que creemos que es un chollo.