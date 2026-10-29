Más bonito, muy bien equipado y, para algunos, incluso mejor que el Toyota C-HR

Coches y Motos 29 OCT 2026 - 21:10h.

Volkswagen estrena nuevas versiones para la última generación del T-Roc

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El Volkswagen T-Roc acaba de reforzar su gama con una versión que puede complicarle las cosas al Toyota C-HR. El SUV alemán estrena una motorización híbrida autorrecargable de 136 CV que completa la oferta electrificada. Volkswagen combina así un diseño moderno, una conducción eficiente y un equipamiento generoso. Para muchos conductores, su estética resulta incluso más atractiva que la del modelo japonés.

La principal novedad está bajo el capó. El T-Roc TSI Hybrid de 136 CV combina un motor de gasolina 1.5 TSI evo2 de cuatro cilindros con dos motores eléctricos. Utiliza cambio automático y tracción delantera. Volkswagen anuncia una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,7 segundos y un consumo medio de 4,9 litros cada 100 kilómetros.

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Volkswagen amplía la gama del nuevo T-Roc

Quienes busquen más prestaciones pueden elegir el TSI Hybrid de 170 CV. Este motor mantiene la misma arquitectura, pero reduce el tiempo de aceleración hasta 8,5 segundos de 0 a 100 km/h. Ambas versiones incorporan una batería de 1,6 kWh, que permite circular utilizando únicamente electricidad en determinadas circunstancias. Además, reciben la etiqueta ECO de la DGT.

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El precio de acceso es de 35.523 euros, correspondiente al T-Roc Hybrid de 136 CV con acabado Match. Incluye llantas de 16 pulgadas, faros LED, climatizador automático e instrumentación digital de 8 pulgadas. Volkswagen también instala conectividad Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico, cámara trasera y sensores de aparcamiento delanteros y posteriores.

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Tres acabados disponibles

La dotación de seguridad tampoco se queda corta. El T-Roc Match incorpora control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril y vigilancia de la atención del conductor. También dispone de alerta de tráfico al abrir las puertas y asistencia para salir del aparcamiento. Son tecnologías especialmente útiles en los desplazamientos diarios.

Por encima aparece el acabado Style, que cuesta 38.603 euros con 136 CV y 40.023 euros con 170 CV. Añade llantas de 17 pulgadas, climatizador de tres zonas, asientos delanteros calefactados y aparcamiento automático Park Assist Plus. Su iluminación ambiental permite elegir entre 30 colores, un detalle que aporta personalidad al interior.

El R-Line completa la gama desde 42.225 euros con 136 CV o 43.715 euros con 170 CV. Incorpora llantas de 19 pulgadas, faros Matrix LED, asientos deportivos y una estética más agresiva.