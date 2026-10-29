La Voge 525 DSX acerca las grandes rutas a quienes no quieren gastar una fortuna

Coches y Motos 29 OCT 2026 - 23:32h.

El control de tracción es desconectable y no le falta el embrague anti-rebote.

Voge tiene la trail más vendida ahora en España

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En Voge siempre buscan la manera de complacer a todos sus clientes, y lo hacen con una serie de modelos que están al alcance de todos los públicos. Una clara demostración de esto que hablamos es la 525 DSX, que es ideal para los amantes de las rutas y de las aventuras, que no quieren gastarse una fortuna. Tiene todo lo que le puedes pedir a una trail, desde diseño hasta prestaciones, pasando por un equipamiento realmente completo y una tecnología avanzada.

Recibió la homologación Euro 5+ hace no demasiado tiempo, pero mantiene su excelente propulsor de dos cilindros, con una cilindrada de 494 centímetros cúbicos, de cuatro válvulas y doble árbol de levas. Al entregar una potencia de 47,6 CV y un par máximo de 44,5 Nm, se puede manejar sin ningún problema en caso de que tan solo cuentes con el carné A2, y ofrece una conducción desahogada con buen empuje, además de contar con dos modos de conducción.

El control de tracción es desconectable, y no le falta el embrague anti-rebote. Pasando a la parte ciclo, equipa materiales de calidad como las suspensiones KYB o los frenos Nissin, y a nivel de equipamiento, podemos destacar la iluminación full LED, el caballete central, las defensas laterales o la pantalla LCD en la instrumentación. Y gracias a su depósito de 16,5 litros de capacidad, presume de una autonomía que ronda los 350 kilómetros.

Precio de la Voge 525 DSX

Pensábamos que sería más cara, pero lo cierto es que la Voge 525 DSX tiene un precio de 5.392 euros, que la coloca como una de las mejores en relación calidad precio. Por ello la colocamos como una de las mejores motos que hay en el mercado, y como una trail tan recomendable.