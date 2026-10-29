eldesmarque.com 29 OCT 2026 - 18:26h.

La muestra podrá visitarse en FIBES hasta el próximo 2 de noviembre con más de medio centenar de expositores

El Salón del Motor de Sevilla 2026 reunirá más de 3.000 vehículos y 53 expositores en FIBES

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SevillaEl Salón del Motor de Sevilla ha abierto este jueves oficialmente sus puertas en FIBES tras un emotivo minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido en la mañana de ayer en Toledo. Representantes de la organización, empresas expositoras, patrocinadores y entidades colaboradoras han participado en este acto de homenaje, que ha estado precedido por unas palabras del presidente de FEDEME, Francisco Javier Moreno Muruve, quien ha trasladado el pésame del sector y de la organización a los afectados por la tragedia.

“En nombre de la organización del Salón del Motor de Sevilla, queremos trasladar nuestro más sincero pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido ayer, así como nuestro apoyo a todas las personas afectadas. Nos cuesta entender que una tragedia de esta magnitud vuelva a producirse cuando aún está muy presente en nuestra memoria el accidente ferroviario de Adamuz. Confiamos en que se siga trabajando para garantizar que el tren sea un medio de transporte seguro y fiable para todos los viajeros”. Tras este acto de recuerdo y respeto, el Salón ha iniciado su actividad comercial, convirtiendo nuevamente a Sevilla en el gran punto de encuentro para profesionales, aficionados y compradores interesados en conocer las últimas tendencias que están transformando el sector de la automoción.

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Innovación y soluciones de movilidad

Desde su apertura, el recinto ha comenzado a recibir a los primeros visitantes de una edición marcada por la innovación, la electrificación y la convivencia de distintas soluciones de movilidad en un mismo espacio, desde turismos y motocicletas hasta vehículos profesionales y una selección de autocaravanas. En comparación con la edición de 2025, la venta de entradas en la primera jornada se ha incrementado en un 20%, lo que hace prever que se tratará de un Salón con bastante éxito de público.

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Hasta el próximo 2 de noviembre, coincidiendo con el puente de Todos los Santos, los asistentes podrán recorrer una de las mayores exposiciones comerciales del motor de Andalucía, conocer de primera mano las novedades presentadas por las principales marcas del mercado y acceder a promociones y condiciones especiales diseñadas específicamente para el Salón.

En su decimosexta edición, el Salón del Motor de Sevilla reúne más de 3.000 vehículos a la venta, 53 expositores y más de 27.000 metros cuadrados de exposición, consolidándose como uno de los eventos comerciales más importantes del sector en Andalucía.

Algunas de las novedades que podrán verse en esta edición

Las últimas incorporaciones a la oferta expositiva del Salón reflejan la profunda transformación que vive actualmente el sector de la movilidad.

Entre ellas destaca la presencia de Nimo Grupo, que presenta las últimas novedades de Toyota y Lexus con modelos como el nuevo Toyota RAV4 2026, el eléctrico Toyota C-HR+, el renovado Lexus ES o el también eléctrico Lexus RZ, además de un espacio específico orientado a profesionales y empresas bajo la división Toyota Professional.

Por su parte, Sevilla Wagen y Sevilla Motor mostrarán en exclusiva el nuevo Volkswagen ID. Polo 100% eléctrico, una de las novedades más recientes de la marca alemana, junto a una amplia oferta de vehículos eléctricos e híbridos enchufables y condiciones comerciales especiales disponibles durante la celebración del evento.

Asimismo, Dicar Automoción aprovechará el Salón para acercar al público sevillano las marcas BAW y Bestune, de las que es concesionario oficial exclusivo en la provincia. Entre los modelos más llamativos figura el BAW 212, un todoterreno concebido para los usos más exigentes, que compartirá espacio con la nueva gama de vehículos Bestune, caracterizada por su apuesta por la tecnología, el equipamiento y la eficiencia.

También estará presente Carinsa, que aprovechará su participación en el Salón para mostrar al público la gama híbrida de Honda y, especialmente, el nuevo Honda Prelude, uno de los lanzamientos más esperados de la marca japonesa. La vuelta de este modelo icónico combina el carácter deportivo que le convirtió en un referente para varias generaciones de conductores con las últimas tecnologías de electrificación desarrolladas por Honda. Además, este concesionario completará su propuesta con grandes oportunidades de compra y la tranquilidad de contar con hasta ocho años de garantía.

Un plan para el puente de Todos los Santos

Más allá de su dimensión comercial, el Salón del Motor de Sevilla se presenta también como una propuesta de ocio para disfrutar en familia durante estos días festivos. Además de la extensa exposición de vehículos, los visitantes podrán disfrutar de actividades complementarias como el scalextric portátil más grande de Andalucía.

Con una oferta que reúne las principales marcas y operadores del sector, el Salón vuelve a consolidarse como una cita imprescindible para quienes buscan vehículo, para los aficionados al motor y para todos aquellos interesados en descubrir hacia dónde avanza la movilidad. El Salón del Motor de Sevilla permanecerá abierto hasta el próximo 2 de noviembre en FIBES, en horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00 horas, excepto el último día cuando el cierre se adelantará a las 19:00h.

Las entradas se pueden adquirir desde la web del evento (www.salondelmotorsevilla.com) a un precio de 6€ (menores de 8 años, gratis), o directamente en las taquillas de FIBES.

Sobre el Salón del Motor de Sevilla

El Salón del Motor de Sevilla está organizado por FEDEME y promovido por ASCONSE y ASOCASIÓN. La edición 2026 cuenta con el patrocinio de BBVA Consumer Finance, Santander Consumer Bank, CaixaBank Payments & Consumer, Sofinco y Unicaja, así como con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y Quirónsalud Sevilla.