Con una habitabilidad que sorprende y un planteamiento más familiar que el Mazda CX-5

Coches y Motos 29 OCT 2026 - 03:06h.

No es tan premium como el CX-5, pero este SUV es una compra muy racional

Mazda ajusta el precio del Mazda3, uno de los compactos con mejor equilibrio entre diseño y comportamiento

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El Mazda CX-5 es uno de los SUV compactos más atractivos del mercado, especialmente por su diseño y una presentación interior que busca transmitir calidad. Sin embargo, quienes priorizan el espacio y necesitan un automóvil capaz de adaptarse a diferentes situaciones familiares tienen en el Dacia Bigster una alternativa especialmente interesante.

El modelo rumano representa un paso importante dentro de su gama. Es más grande que el Duster, ofrece un habitáculo generoso y dispone de mecánicas electrificadas que permiten mantener unos costes de utilización razonables. Su principal argumento está en ofrecer mucho espacio sin acercarse necesariamente a los precios de los SUV más sofisticados.

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Una carrocería diseñada para aprovechar el espacio

El Dacia Bigster mide aproximadamente 4,57 metros de longitud, frente a los 4,69 metros del nuevo Mazda CX-5. A pesar de ser más corto, utiliza una carrocería de formas muy cuadradas que favorece especialmente la altura interior y la capacidad de carga. El frontal incorpora una parrilla de diseño geométrico, faros con una firma luminosa reconocible y protecciones inferiores que refuerzan su apariencia robusta.

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De perfil destacan una línea de techo elevada, puertas amplias y una superficie acristalada generosa. La trasera mantiene un portón prácticamente vertical, una solución que permite aprovechar mejor el maletero. El Mazda apuesta por unas proporciones más estilizadas y una presentación exterior elegante. El Bigster, en cambio, concede mayor importancia a la funcionalidad y a la facilidad de utilización.

Un maletero enorme y mucho espacio para viajar

Una de las principales virtudes del Bigster está en su capacidad de carga. Las versiones con hibridación ligera pueden ofrecer hasta 667 litros de maletero, según la configuración y el sistema de medición utilizado. Es una cifra especialmente generosa para un SUV de sus dimensiones.

Las versiones híbridas disponen de una capacidad inferior debido a la ubicación de la batería, pero mantienen un espacio adecuado para viajes familiares. La segunda fila ofrece una buena distancia para las piernas y permite transportar cómodamente a dos adultos. El techo elevado también favorece la altura disponible para los ocupantes.

El interior utiliza una presentación sencilla, con instrumentación digital, pantalla multimedia y numerosos espacios de almacenamiento. Dacia ha evitado recurrir a materiales especialmente sofisticados y ha preferido apostar por soluciones resistentes y fáciles de mantener. El nuevo Mazda CX-5 también ofrece un maletero generoso, de aproximadamente 583 litros, y una segunda fila mejorada respecto a su antecesor.

Por tanto, el Bigster no es necesariamente más espacioso en todos los apartados, pero sí destaca por su capacidad de carga en determinadas versiones y por una carrocería especialmente práctica.

Motores electrificados y un precio competitivo

La gama del Bigster incluye alternativas con hibridación ligera, versiones bifuel de gasolina y GLP y una mecánica híbrida autorrecargable. El Hybrid 155 combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica y permite reducir el consumo, especialmente en ciudad. Las versiones ECO-G utilizan gas licuado del petróleo y ofrecen una autonomía combinada elevada gracias a sus dos depósitos.

También existen configuraciones con tracción total, una característica interesante para quienes necesitan circular por caminos o superficies deslizantes. El Mazda CX-5 responde con una presentación interior más refinada y una conducción orientada a ofrecer una experiencia de mayor calidad. Pero el Bigster tiene una ventaja importante: su posicionamiento comercial permite acceder a un SUV familiar amplio por una cantidad más contenida.

Para quienes necesitan espacio, un maletero grande y una mecánica eficiente, el Dacia puede resultar una compra especialmente razonable. Su atractivo está en ofrecer soluciones prácticas sin encarecer el producto con elementos que muchos compradores no necesitan. Y demuestra que una carrocería sencilla puede ser una de las mejores herramientas para crear un automóvil familiar.