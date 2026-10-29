Coches y Motos 29 OCT 2026 - 10:55h.

El Peugeot 5008 es una buena alternativa

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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El Renault Espace lleva décadas asociado a los automóviles familiares de gran capacidad. Su transformación en SUV ha mantenido esa orientación, con una carrocería espaciosa y una tercera fila de asientos. Sin embargo, el Peugeot 5008 propone una alternativa especialmente interesante para quienes necesitan siete plazas y buscan una oferta mecánica más variada.

El modelo francés combina una carrocería de grandes dimensiones con un interior tecnológico y la posibilidad de escoger entre versiones híbridas, enchufables y completamente eléctricas. Esta variedad permite adaptar la compra a necesidades muy diferentes, especialmente cuando el coche debe funcionar como vehículo principal de una familia numerosa.

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Siete plazas en una carrocería de casi 4,80 metros

El Peugeot 5008 mide aproximadamente 4,79 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas con proporciones bastante cuadradas. Su frontal incorpora unos faros estrechos, la característica firma luminosa de tres garras y una parrilla integrada en superficies modernas. De perfil destaca una línea de techo elevada que se prolonga hacia la parte posterior, favoreciendo el espacio disponible para los ocupantes.

La trasera mantiene un portón vertical y unos pilotos horizontales que refuerzan la anchura del vehículo. El habitáculo puede configurarse con siete plazas, aunque las dos posteriores están especialmente indicadas para niños o desplazamientos ocasionales. La segunda fila ofrece una buena amplitud y permite acceder a la tercera mediante un sistema de desplazamiento de los asientos.

El maletero varía considerablemente según la configuración. Con las siete plazas ocupadas, el espacio disponible es reducido, pero aumenta de forma importante cuando se pliega la última fila.

Un interior tecnológico y pensado para viajar

El Peugeot 5008 incorpora el Panoramic i-Cockpit, con una gran pantalla curva de 21 pulgadas en determinadas versiones. El volante compacto, la consola central elevada y la distribución del salpicadero crean una presentación muy particular. Los asientos están orientados a ofrecer comodidad durante los desplazamientos largos y el habitáculo dispone de numerosos espacios de almacenamiento.

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El Renault Espace también ofrece siete plazas y un interior moderno, pero utiliza una filosofía mecánica diferente. Su sistema híbrido autorrecargable resulta especialmente interesante para quienes no disponen de un punto de carga. El Peugeot responde con una mayor variedad de tecnologías, lo que puede resultar decisivo para determinados compradores.

Una gama que permite elegir entre diferentes tecnologías

El 5008 dispone de una versión híbrida de 145 CV, asociada a una transmisión automática y tecnología de 48 voltios. También ofrece una alternativa híbrida enchufable de 225 CV, capaz de recorrer hasta unos 91 kilómetros en modo eléctrico según homologación. Por encima aparece el E-5008, completamente eléctrico, con diferentes configuraciones de batería y autonomía.

Esta variedad permite escoger una mecánica adaptada al uso habitual, desde quienes recorren muchos kilómetros sin posibilidad de recarga hasta quienes quieren utilizar electricidad en buena parte de sus desplazamientos. El Renault Espace responde con un sistema híbrido completo que puede resultar especialmente eficiente en ciudad y evita depender de una infraestructura de carga. Por tanto, el Peugeot no es necesariamente una compra mejor para todas las familias.

Su ventaja aparece cuando se necesita una carrocería de siete plazas y se quiere disponer de diferentes alternativas mecánicas. El 5008 también ofrece un diseño moderno, un habitáculo tecnológico y una presentación interior que busca transmitir una sensación de categoría superior. Para quienes necesitan transportar a numerosos ocupantes y quieren adaptar la tecnología del vehículo a sus hábitos, puede resultar una elección especialmente sensata.