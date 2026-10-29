La alternativa al Audi Q3 que rompe con lo convencional y convence por su personalidad

Coches y Motos 29 OCT 2026 - 07:16h.

El Q3 tiene un rival muy top

Más generoso con el equipaje y preparado para viajar en familia que el Nissan X-Trail

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El Audi Q3 es una de las referencias entre los SUV compactos premium. Su imagen elegante, el nivel tecnológico y una gama mecánica muy completa explican buena parte de su atractivo. Sin embargo, quienes buscan un coche de categoría semejante con una personalidad más marcada tienen en el Mini Countryman una alternativa especialmente interesante. El modelo británico combina una carrocería familiar con un diseño que mantiene las señas de identidad de Mini.

La última generación ha crecido considerablemente respecto a sus antecesoras y ofrece un habitáculo más amplio, una presentación tecnológica y diferentes opciones mecánicas. Su principal atractivo sigue siendo una imagen muy reconocible, alejada de las formas habituales de numerosos SUV.

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Un diseño que mantiene la esencia de Mini

El Mini Countryman mide aproximadamente 4,44 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas con proporciones bastante cuadradas. Su frontal incorpora unos faros de formas geométricas, una parrilla característica y un capó relativamente horizontal. La marca ha simplificado numerosos elementos decorativos para crear una apariencia más moderna. De perfil destacan los pasos de rueda marcados, una línea de techo elevada y una superficie acristalada que recuerda a los Mini tradicionales.

La trasera incorpora unos pilotos verticales con diferentes posibilidades de configuración luminosa, además de un portón de grandes dimensiones. El resultado es un SUV que mantiene una imagen simpática y reconocible, pero transmite una presencia mucho mayor que la de los Mini urbanos. El Audi Q3 apuesta por una carrocería más convencional, con unas superficies marcadas y un frontal especialmente contundente. El Countryman responde con una personalidad estética más particular.

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Un interior diferente y mucho más práctico

El habitáculo del Countryman mantiene uno de los elementos más característicos de Mini: una gran pantalla circular situada en el centro del salpicadero. La nueva generación utiliza un panel OLED de aproximadamente 240 milímetros que concentra la instrumentación y el sistema multimedia. También incorpora revestimientos textiles, diferentes posibilidades de personalización y una distribución que busca transmitir un ambiente moderno.

La carrocería más grande ha permitido mejorar considerablemente la habitabilidad. La segunda fila ofrece espacio suficiente para adultos y dispone de una banqueta que puede desplazarse longitudinalmente en determinadas configuraciones. El maletero alcanza aproximadamente 450 litros en las versiones de combustión, una capacidad adecuada para viajes familiares.

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El Audi Q3 puede ofrecer un mayor aprovechamiento de carga según la versión, pero el Mini mantiene un equilibrio interesante entre tamaño exterior y funcionalidad.

Gasolina, tracción total y versiones eléctricas

La gama del Countryman incluye motores de gasolina y alternativas completamente eléctricas. Las versiones de combustión ofrecen diferentes niveles de potencia, incluyendo configuraciones con tracción total ALL4. Por su parte, el Countryman eléctrico dispone de versiones de propulsión delantera y tracción total, con autonomías homologadas que pueden alcanzar aproximadamente 500 kilómetros WLTP según la configuración.

El modelo también incorpora asistentes de conducción, conectividad avanzada y diferentes sistemas destinados a mejorar el confort. Su comportamiento mantiene parte de la filosofía de Mini, con una dirección precisa y una respuesta orientada a transmitir sensaciones de conducción. El Audi Q3 ofrece una gama mecánica amplia y una presentación interior más tradicional dentro del segmento premium.

El Countryman, en cambio, apuesta por un diseño original y una experiencia de utilización diferente. Para quienes necesitan un SUV familiar, pero quieren evitar una imagen excesivamente convencional, el Mini puede resultar una alternativa especialmente atractiva. Su principal virtud está en combinar el carácter histórico de la marca con un tamaño y una versatilidad que permiten utilizarlo como coche principal.