Coches y Motos 28 OCT 2026 - 19:49h.

El Nissan X-Trail es una alternativa a los SUV top ventas de su categoría

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

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El Peugeot 5008 es uno de los SUV familiares más interesantes del mercado por su carrocería de siete plazas, su diseño moderno y una gama que incluye versiones completamente eléctricas. Sin embargo, quienes buscan un automóvil espacioso para viajar y una tecnología híbrida que no requiera recarga externa tienen en el Nissan X-Trail una alternativa que merece especial atención.

El modelo japonés combina una carrocería familiar, la posibilidad de disponer de siete plazas y un sistema de propulsión particular. Su tecnología e-Power busca ofrecer una experiencia de conducción cercana a la de un eléctrico, pero sin necesidad de conectarlo a un punto de carga.

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Un SUV familiar con una carrocería muy aprovechable

El Nissan X-Trail mide aproximadamente 4,68 metros de longitud, frente a los 4,79 metros del Peugeot 5008. A pesar de ser algo más corto, ofrece una carrocería espaciosa y la posibilidad de incorporar una tercera fila de asientos. Esta configuración resulta especialmente interesante para familias que necesitan transportar ocasionalmente a seis o siete personas.

Las plazas adicionales están pensadas principalmente para niños o desplazamientos cortos, mientras la segunda fila dispone de una banqueta deslizante que permite distribuir el espacio entre los pasajeros y el equipaje. El maletero alcanza alrededor de 575 litros en determinadas versiones de cinco plazas, aunque la capacidad varía según la configuración.

El Peugeot 5008 dispone de una carrocería más larga y ofrece ventajas en capacidad de carga cuando se utilizan cinco asientos. Pero el Nissan mantiene un buen equilibrio entre tamaño exterior, espacio y facilidad de conducción.

Una tecnología híbrida diferente

El principal argumento del X-Trail está en su sistema e-Power. A diferencia de los híbridos convencionales, el motor de gasolina no impulsa directamente las ruedas. Su función es generar electricidad, mientras uno o varios motores eléctricos se encargan de mover el vehículo. Esta configuración permite disfrutar de una respuesta inmediata y una conducción suave, especialmente en ciudad.

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El conductor no necesita enchufar el automóvil, ya que el sistema genera la energía necesaria durante el funcionamiento y recupera parte de ella en las frenadas. El X-Trail también está disponible con tracción total e-4ORCE, que utiliza motores eléctricos en ambos ejes para mejorar la motricidad y la estabilidad. El Peugeot 5008 ofrece alternativas híbridas de 48 voltios, híbridas enchufables y completamente eléctricas.

Su gama es más amplia desde el punto de vista de la electrificación, pero el Nissan tiene una propuesta interesante para quienes quieren disfrutar de una conducción eléctrica sin depender de recargas externas.

Comodidad y equipamiento para viajar

El interior del X-Trail combina una presentación moderna con numerosos mandos físicos para funciones habituales. La instrumentación digital, la pantalla multimedia y los sistemas de asistencia permiten disfrutar de una experiencia tecnológica sin complicar excesivamente el manejo. Dependiendo del acabado, puede incorporar asientos calefactados, cámaras de visión periférica y diferentes elementos de confort.

La suspensión está orientada a ofrecer una conducción cómoda y el aislamiento resulta adecuado para afrontar desplazamientos largos. El Peugeot 5008 responde con un interior más futurista y una tercera fila integrada en una carrocería de mayor tamaño. Pero el Nissan tiene ventajas para quienes valoran una mecánica híbrida autorrecargable, una conducción suave y la posibilidad de disponer de tracción total eléctrica.

No es necesariamente mejor para todas las familias. El Peugeot ofrece más alternativas mecánicas y una carrocería especialmente aprovechable. Sin embargo, el X-Trail combina siete plazas opcionales, tecnología e-Power y un tamaño algo más contenido. Para quienes viajan con frecuencia y buscan un SUV cómodo que no necesite enchufarse, puede resultar una compra especialmente acertada.