El Omoda 5 es llamativo, está muy bien equipado y, sobre todo, es más barato que el Volkswagen T-Roc

Coches y Motos 29 OCT 2026 - 00:29h.

Este SUV chino se ha convertido en un éxito en España

Omoda se carga el número 3

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El Volkswagen T-Roc se ha consolidado como uno de los SUV compactos más populares del mercado europeo. Su nueva generación ha crecido en tamaño, tecnología y equipamiento, pero también se mueve en una franja de precios donde aparecen alternativas cada vez más competitivas. Una de ellas es el Omoda 5 SHS-H, un modelo híbrido que apuesta por un diseño atrevido, una dotación tecnológica abundante y una tarifa especialmente interesante.

El fabricante chino ha conseguido que su SUV tenga una personalidad reconocible, con un frontal muy particular y una carrocería de aspecto deportivo. Pero su atractivo va más allá de la estética. La versión híbrida desarrolla 224 CV, dispone de etiqueta ECO y puede resultar considerablemente más económica que determinadas configuraciones del Volkswagen.

Un diseño que no pasa desapercibido

El Omoda 5 mide aproximadamente 4,40 metros de longitud, frente a los 4,37 metros del nuevo T-Roc. Su frontal está dominado por una parrilla de grandes dimensiones con un dibujo geométrico, acompañada por unos faros divididos en dos niveles. De perfil destacan una línea de techo descendente, pasos de rueda marcados y una superficie acristalada relativamente estilizada.

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La trasera incorpora unos pilotos horizontales unidos visualmente, un portón inclinado y un paragolpes de formas contundentes. El Volkswagen apuesta por una imagen más convencional, aunque su última generación también presenta una carrocería moderna y detalles luminosos reconocibles. El Omoda, en cambio, busca atraer a quienes quieren un SUV con una estética más atrevida.

Un híbrido potente y con mucho equipamiento

El Omoda 5 SHS-H combina un motor de gasolina de 1,5 litros con propulsión eléctrica para desarrollar una potencia conjunta de 224 CV. Su sistema híbrido autorrecargable permite reducir el consumo sin necesidad de conectar el vehículo a un punto de carga. Además, obtiene la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja para quienes circulan habitualmente por ciudades con restricciones ambientales.

El Volkswagen T-Roc utiliza motores de gasolina con hibridación ligera en sus versiones eTSI. Aunque también disponen de etiqueta ECO, su funcionamiento es diferente al de un híbrido completo. En el interior, el Omoda incorpora dos pantallas digitales de 10,25 pulgadas integradas visualmente, además de una dotación de asistentes de conducción y elementos de confort bastante completa. Dependiendo del acabado puede disponer de cámaras de visión periférica, asientos calefactados y diferentes funciones de conectividad.

El T-Roc responde con una presentación interior modernizada, un maletero de aproximadamente 475 litros y una mayor experiencia comercial en el mercado europeo.

Una diferencia económica que merece atención

Uno de los principales argumentos del Omoda 5 híbrido está en su posicionamiento comercial. Las ofertas de la marca permiten acceder a una mecánica de 224 CV con una tarifa que puede quedar por debajo de la del Volkswagen T-Roc, especialmente cuando se comparan versiones con un nivel de equipamiento semejante. Sin embargo, conviene comprobar las condiciones de financiación, los descuentos aplicables y el coste final de cada operación.

También es importante recordar que las versiones híbridas ligeras del Volkswagen no son equivalentes mecánicamente al sistema híbrido completo del Omoda. El T-Roc ofrece una carrocería práctica, una red comercial consolidada y una gama de acabados amplia. El Omoda responde con más potencia, una presentación tecnológica y una imagen especialmente particular.

Para quienes buscan un SUV híbrido bien equipado y conceden especial importancia al precio, el Omoda 5 SHS-H tiene argumentos suficientes para convertirse en una alternativa muy interesante frente al Volkswagen.