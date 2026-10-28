El Lexus NX tiene un diseño más bonito y, para la mayoría, con más personalidad que el Toyota RAV4

Coches y Motos 28 OCT 2026 - 18:08h.

El SUV japonés se sitúa un escalón por encima del Toyota

Lexus saca el modelo del mercado

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Toyota y Lexus comparten una parte importante de su tecnología, especialmente en el desarrollo de sistemas híbridos. Sin embargo, ambas marcas interpretan el automóvil de manera diferente. Mientras Toyota prioriza una combinación de funcionalidad, eficiencia y precio, Lexus busca ofrecer una experiencia más refinada, con materiales cuidados y un diseño especialmente reconocible. El NX es uno de los modelos que mejor representa esa filosofía.

Frente al Toyota RAV4, el SUV premium japonés apuesta por unas proporciones más estilizadas, un interior de mayor calidad percibida y una carrocería con una personalidad muy marcada. No es necesariamente una compra más racional, pero sí una alternativa especialmente atractiva para quienes conceden importancia al diseño.

Una carrocería elegante y deportiva

El Lexus NX mide aproximadamente 4,66 metros de longitud y dispone de una carrocería de cinco puertas. Su frontal está dominado por la característica parrilla de doble punta de flecha, acompañada por unos faros estrechos y una firma luminosa especialmente reconocible. El capó presenta unas superficies esculpidas y el paragolpes incorpora diferentes elementos que refuerzan la anchura del vehículo.

De perfil destaca una línea de cintura elevada, pasos de rueda marcados y un techo que desciende suavemente hacia la parte posterior. La trasera incorpora unos pilotos unidos por una franja luminosa horizontal y un portón de formas contundentes.

El resultado es un SUV que combina una imagen deportiva con una presentación elegante. El Toyota RAV4 apuesta por una apariencia más robusta y funcional, especialmente en sus versiones de orientación aventurera. El Lexus, en cambio, utiliza unas superficies más estilizadas y numerosos detalles que buscan transmitir sofisticación.

Un interior que marca diferencias

La principal ventaja del NX frente al Toyota aparece en el habitáculo. Lexus utiliza materiales cuidadosamente seleccionados, revestimientos agradables y una distribución orientada a crear una experiencia de conducción refinada. El salpicadero incorpora una pantalla multimedia de gran tamaño, instrumentación digital y diferentes mandos que permiten acceder a las funciones principales.

Los asientos ofrecen una buena comodidad y pueden incorporar regulación eléctrica, calefacción y ventilación dependiendo del acabado. También destaca el aislamiento acústico, especialmente durante los desplazamientos por autopista. La segunda fila dispone de espacio suficiente para adultos y el maletero ofrece una capacidad adecuada para viajes familiares.

El Toyota RAV4 puede resultar más práctico en determinados aspectos, especialmente por su planteamiento interior y la distribución de los espacios de almacenamiento. Pero el NX transmite una sensación de calidad superior, algo lógico teniendo en cuenta su posicionamiento comercial.

Tecnología híbrida con un carácter diferente

La gama del Lexus NX incluye una versión híbrida autorrecargable y otra híbrida enchufable. El NX 350h desarrolla 243 CV y combina un motor de gasolina de 2,5 litros con propulsión eléctrica. Es una mecánica orientada a ofrecer una conducción suave y eficiente, especialmente en desplazamientos urbanos.

Por encima aparece el NX 450h+, con una potencia conjunta de 309 CV y una batería que permite recorrer distancias considerables utilizando electricidad. Esta última versión obtiene la etiqueta CERO de la DGT, mientras el híbrido convencional dispone de etiqueta ECO.

El Toyota RAV4 también utiliza tecnología híbrida y ofrece alternativas electrificadas especialmente competitivas. De hecho, puede resultar una elección más razonable para quienes priorizan la relación entre precio, consumo y espacio. Pero el Lexus NX tiene otros argumentos. Su diseño es más elaborado, el habitáculo transmite una sensación de mayor refinamiento y la experiencia de conducción está orientada al confort.

No es un SUV que necesite ofrecer unas prestaciones extraordinarias para justificar su atractivo. Su principal virtud está en combinar la tecnología híbrida del grupo Toyota con una presentación premium y una personalidad estética muy reconocible. Para quienes buscan un automóvil familiar elegante y valoran especialmente la calidad interior, el NX puede resultar una alternativa más deseable que el RAV4.