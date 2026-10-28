El nuevo Citroën C5 Aircross es, para algunos, el modelo más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 28 OCT 2026 - 11:11h.

Este SUV francés se ha renovado con un diseño top

El Citroën menos bonito es una ganga

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Citroën ha desarrollado algunos de los automóviles más originales de la historia europea. Modelos como el DS, el CX o el XM demostraron que la marca francesa era capaz de combinar soluciones técnicas innovadoras con carrocerías que se alejaban de lo convencional. El nuevo C5 Aircross recupera parte de esa ambición estética, aunque adaptada a las necesidades actuales del mercado de los SUV familiares.

La segunda generación ha cambiado profundamente respecto a su antecesor. Es más grande, tiene unas proporciones más estilizadas y utiliza un lenguaje visual que combina superficies limpias con detalles especialmente reconocibles. El resultado es uno de los diseños más interesantes de la gama actual de Citroën.

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Un SUV con una imagen completamente renovada

El nuevo Citroën C5 Aircross mide aproximadamente 4,65 metros de longitud, una cifra que supone un crecimiento considerable respecto al modelo anterior. Su frontal presenta unos faros muy estilizados, una firma luminosa de tres puntos y una parrilla integrada en unas superficies bastante limpias. El capó mantiene una posición relativamente horizontal y los pasos de rueda están marcados, reforzando su apariencia robusta.

De perfil destaca una línea de techo que desciende suavemente hacia la parte posterior, acompañada por una superficie acristalada que mantiene unas proporciones equilibradas. La trasera incorpora uno de sus elementos más originales: unos pilotos que sobresalen visualmente de la carrocería y contribuyen a mejorar la aerodinámica. Citroën los denomina Light Wings y constituyen una de las características más reconocibles del modelo. El resultado es un SUV que apuesta por una imagen moderna sin recurrir a una estética excesivamente agresiva.

Un interior centrado en la comodidad

El habitáculo también ha experimentado una transformación importante. Citroën ha incorporado una gran pantalla multimedia vertical, acompañada por instrumentación digital y una distribución que busca transmitir una sensación de amplitud. Los asientos Advanced Comfort utilizan acolchados específicos y están diseñados para mejorar la comodidad durante los desplazamientos largos.

La marca también mantiene su apuesta por una suspensión especialmente confortable, con soluciones destinadas a filtrar las irregularidades del asfalto. La distancia entre ejes de aproximadamente 2,78 metros permite ofrecer una segunda fila espaciosa, con una buena distancia para las piernas. El maletero alcanza los 651 litros en determinadas configuraciones, una cifra especialmente interesante para un SUV familiar.

A diferencia del Peugeot 5008, el C5 Aircross está concebido exclusivamente para cinco ocupantes. Esta decisión permite priorizar el espacio disponible para los pasajeros y el equipaje, aunque limita su atractivo entre quienes necesitan una tercera fila de asientos.

Una gama electrificada para diferentes necesidades

El nuevo C5 Aircross utiliza la plataforma STLA Medium del grupo Stellantis y dispone de diferentes alternativas mecánicas. La versión Hybrid de 145 CV combina un motor de gasolina con tecnología de hibridación de 48 voltios y obtiene la etiqueta ECO de la DGT. Por encima aparece una variante híbrida enchufable de 195 CV, capaz de recorrer distancias cotidianas utilizando electricidad.

La gama también incluye el ë-C5 Aircross, completamente eléctrico, con diferentes configuraciones de potencia y batería. Las versiones de mayor autonomía pueden superar los 600 kilómetros WLTP, dependiendo de la configuración homologada. Esta variedad permite adaptar la compra a diferentes necesidades sin renunciar al mismo diseño exterior. El C5 Aircross no es el Citroën más revolucionario de la historia desde el punto de vista técnico, pero sí representa una evolución importante dentro de su gama actual.

Su carrocería combina proporciones equilibradas, detalles originales y una imagen más sofisticada que la de su antecesor. La comparación con iconos como el DS siempre será subjetiva, pero el nuevo SUV tiene argumentos para convertirse en uno de los Citroën visualmente más atractivos de los últimos años.