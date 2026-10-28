Coches y Motos 28 OCT 2026 - 06:13h.

Polestar sabe que sus rivales premium no se lo ponen fácil

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

Compartir







Polestar continúa ampliando su presencia entre los fabricantes de coches eléctricos premium y el Polestar 4 se ha convertido en uno de sus modelos más interesantes. La marca sueca ha desarrollado una nueva variante SUV que apuesta por una carrocería más práctica y una autonomía especialmente elevada, con cifras que permiten situarlo como alternativa a modelos de fabricantes alemanes consolidados.

Su principal argumento está en una combinación de diseño, prestaciones y capacidad de batería. La versión de acceso anuncia hasta 630 kilómetros de autonomía homologada WLTP y un precio de partida de 55.600 euros, una cantidad que lo sitúa en una franja competitiva dentro del mercado eléctrico premium.

Un SUV eléctrico de dimensiones generosas

El Polestar 4 SUV mide aproximadamente 4,84 metros de longitud y dispone de una carrocería de cinco puertas con una silueta elegante. Su frontal presenta unas superficies limpias, sin parrilla convencional, y unos faros divididos en diferentes elementos que forman una firma luminosa reconocible. De perfil destaca una línea de techo estilizada y una distancia entre ejes cercana a los tres metros, una cifra que favorece especialmente el espacio interior.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Polestar es el coche más atractivo de la marca

La trasera incorpora una franja luminosa horizontal y un portón de grandes dimensiones. El diseño mantiene la identidad de Polestar, con superficies sencillas y una apariencia tecnológica que evita recurrir a elementos decorativos exagerados. Por tamaño, el Polestar 4 se sitúa por encima del BMW iX1 y del Mercedes EQA, por lo que no se trata de competidores completamente equivalentes. Esa diferencia permite ofrecer un habitáculo amplio y una carrocería especialmente adecuada para viajar.

Hasta 630 kilómetros de autonomía

La versión Rear motor utiliza un motor eléctrico situado en el eje posterior que desarrolla 272 CV y 343 Nm de par. La batería tiene una capacidad de 100 kWh y permite homologar hasta 630 kilómetros de autonomía WLTP. Es una cifra especialmente interesante para quienes realizan desplazamientos largos y buscan reducir la frecuencia de las paradas para recargar.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Polestar 4 confirma que Polestar tiene uno de los mejores diseños del mercado

Por encima aparece la versión Dual motor, que incorpora un segundo motor eléctrico y ofrece tracción total. Su potencia conjunta alcanza los 544 CV y puede acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 3,9 segundos. En esta configuración, la autonomía homologada se sitúa alrededor de los 600 kilómetros.

Ambas versiones admiten carga rápida en corriente continua de hasta 200 kW, suficiente para pasar del 10 al 80% de batería en aproximadamente 30 minutos bajo condiciones adecuadas. También disponen de carga en corriente alterna y de la función V2L para alimentar dispositivos eléctricos externos.

Tecnología y precio para competir en el segmento premium

El interior mantiene una presentación minimalista, con una gran pantalla multimedia central, instrumentación digital y materiales cuidadosamente seleccionados. La plataforma eléctrica permite aprovechar bien el espacio y ofrecer una segunda fila amplia. Polestar también incorpora numerosos asistentes de conducción y funciones de conectividad, incluyendo actualizaciones de software.

El precio oficial de acceso del Polestar 4 SUV Rear motor se sitúa en 55.600 euros, mientras la versión Dual motor parte de 58.600 euros. Estas tarifas corresponden a configuraciones concretas y pueden variar con las campañas comerciales o el equipamiento elegido.

El BMW iX1 y el Mercedes EQA tienen a su favor unas dimensiones más manejables y una presencia comercial consolidada. Sin embargo, el Polestar ofrece una carrocería más grande y una autonomía homologada especialmente elevada. Su batería de 100 kWh y la posibilidad de superar los 600 kilómetros WLTP permiten afrontar viajes largos con una mayor reserva energética.

Para quienes buscan un SUV eléctrico premium y conceden especial importancia a la autonomía, el Polestar 4 se presenta como una alternativa que merece atención.